Công an cảnh báo về tin "bắt cóc bé gái" và chiêu trò kêu gọi chuyển tiền

22-08-2025 - 15:50 PM

Công an thông tin bé gái bị bắt cóc lan truyền trên Facebook là sai sự thật, đồng thời cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tin giả để kêu gọi từ thiện


Công an cảnh báo về tin "bắt cóc bé gái" và chiêu trò kêu gọi chuyển tiền- Ảnh 1.

Thông tin lan truyền trên Facebook là sai sự thật

Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin thất thiệt về việc một bé gái bị bắt cóc tại xã Trường Sơn (Quảng Trị) khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 22-8, Công an xã Trường Sơn cho biết tài khoản Facebook “Nguyễn Anh Thư” đã đăng tải nội dung nói có bé gái bị bắt cóc ở địa phương. Qua xác minh, lực lượng chức năng khẳng định đây là tin giả.

Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng, chủ tài khoản này đổi ảnh đại diện, tiếp tục đăng bài kêu gọi ủng hộ “hai anh em mồ côi bị xe tông nguy kịch ở Quảng Bình”.

Công an xã Trường Sơn vào cuộc xác minh và khẳng định đây là tài khoản "ảo" có hành vi tung tin sai sự thật, lợi dụng lòng tin của người dân để kêu gọi chuyển tiền, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ, không chuyển tiền cho các tài khoản mạng xã hội không rõ ràng, đồng thời cần báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện trường hợp tương tự.

"Siêu pháo đài dữ liệu" đạt chuẩn quốc tế, lớn nhất cả nước, trụ cột cho AI và kinh tế số Việt Nam

Theo Hoàng Phúc

Người Lao Động

