Công an có mặt tại cửa hàng vàng bạc nổi tiếng ở Đắk Lắk

20-11-2025 - 11:39 AM | Xã hội

Lực lượng công an có mặt tại 1 cửa hàng kinh doanh vàng bạc nổi tiếng ở Đắk Lắk, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sáng 20-11, lực lượng công an đã có mặt tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Môn (trên đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng công an có mặt tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Môn

Theo ghi nhận của phóng viên, bên ngoài nhiều xe biển số xanh đậu, lực lượng cảnh sát cơ động có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Bên trong cửa hàng, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra.

Cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Môn nói trên là một trong những cửa hàng vàng bạc lớn nhất nhì tỉnh Đắk Lắk.

Có những thời điểm, mỗi ngày cửa hàng có hàng trăm lượt người tới giao dịch, mua bán vàng bạc các loại.

Sự việc trên đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân trong khu vực.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

