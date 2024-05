Công an công bố 2 số điện thoại mạo danh lừa đảo, người dân cần hết sức cảnh giác!

Tình trạng lừa đảo ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi hơn với nhiều thủ đoạn khác nhau. Trong đó, chiêu trò giả mạo Công an, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH),... được xem là hình thức đáng chú ý trong thời gian gần đây mà người dân cần cảnh giác.

Ngày 22/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã công khai 2 số điện thoại: 0945597601 và 0812601063 (giả mạo lực lượng Công an) lừa đảo người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.



Theo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, vào ngày 21/5, có 2 đối tượng nam giới sử dụng 2 số điện thoại là: 0945597601 và 0812601063, gọi đến máy di động của anh Lương Thanh Dũng (công dân phường Xuân La), xưng là Cảnh sát khu vực, Công an phường Xuân La và cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an quận Tây Hồ.

Công an quận Tây Hồ đã công khai 2 số điện thoại lừa đảo người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. (Ảnh minh hoạ)

Các đối tượng này đề nghị anh Dũng cung cấp thông tin cá nhân để cài đặt lại tài khoản định danh điện tử mức độ 2, với lý do thông tin của anh Dũng chưa đúng.

Do đã đọc và được nhận được cảnh báo phòng chống tội phạm của Công an quận Tây Hồ, nên khi nghe các đối tượng nói như vậy, anh Dũng nhận định đây là các đối tượng giả danh lực lượng chức năng. Ngay sau đó, anh Dũng gọi điện trình báo cho Công an phường Xuân La để giải quyết.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang điều tra, xác minh các số điện thoại trên để truy bắt đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, Công an quận Tây Hồ cũng đề nghị nhân dân phổ biến rộng rãi 2 số điện thoại giả mạo trên, tiếp tục cảnh giác với tất cả các chiêu trò lừa đảo.