Công an đã cảnh báo vô số lần, 20 người dân Hà Nội vẫn chuyển khoản 6 tỷ đồng cho lừa đảo

13-08-2025 - 17:32 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội cảnh báo gia tăng tình trạng lừa đảo vào dịch hè.

Công an đã cảnh báo vô số lần, 20 người dân Hà Nội vẫn chuyển khoản 6 tỷ đồng cho lừa đảo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian qua Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo tình trạng lừa đảo khi đặt phòng du lịch trên mạng dịp hè. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy thủ đoạn này. Từ đầu tháng 7 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 20 đơn trình báo của các nạn nhân với tổng số tiền chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các website, trang Facebook có giao diện tượng tự trang chính thức của các resort, khách sạn, các công ty du lịch. Sau đó, đối tượng thuê chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt theo dõi, đăng bài bán phòng, chương trình du lịch với giá hấp dẫn kèm theo các bình luận “ảo” để tạo uy tín, tiếp cận người dùng.

Sau khi có người đặt và thanh toán tiền đặt cọc, các đối tượng đưa lý do như: thông báo ghi nhầm nội dung chuyển khoản; bị treo tiền trên hệ thống... yêu cầu bị hại chuyển tiền lại nhiều lần theo hướng dẫn để đặt phòng, lấy vé, lấy lại số tiền đã chuyển nhầm.

Đặc biệt, thời gian gần đây, đối tượng còn yêu cầu bị hại tải app “giả mạo” để “định danh xác minh chính chủ ví điện tử”, làm thủ tục rút tiền và yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền thêm để làm lệnh rút. Sau khi chuyển tiền, đối tượng chặn toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

1. Kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với những quảng cáo đặt phòng với mức giá quá rẻ so với thị trường, thực hiện so sánh mức giá trên các nền tảng khác nhau để đảm bảo tính hợp lý, chỉ nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín (như: Booking, Agoda, Traveloka...).

2. Đặc biệt, người dân không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn chuyển tiền cho các đối tượng vì những lý do như sai cú pháp nhắn tin, bị treo tiền trên hệ thống...; tuyệt đối không tải xuống các ứng dụng lạ hay ấn vào các đường link không xác định từ bên thứ ba.

3. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính để giải quyết vụ việc theo quy định.

4. Thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng để nâng cao nhận thức và phòng tránh các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

