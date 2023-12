Công an "dàn cảnh", giúp người đàn ông lấy lại hơn 1 tỷ đồng, bắt luôn kẻ lừa đảo

Ông Wei, người kinh doanh bán buôn thực phẩm đông lạnh ở Huangpi, Vũ Hán, Trung Quốc đã gặp một nhà cung cấp. Vì giá mua thấp và thông tin sản phẩm công ty đầy đủ, ông Wei ngay lập tức trả hơn 400.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) cho món hàng, không ngờ rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo và mất hết tiền bạc, hàng hóa.

Sau đó, ông vội vàng chạy đến Đồn công an đường Qianchuan, Chi nhánh quận Hoàng Pi, Cục Công an Vũ Hán khai báo rằng mình đã bị lừa hơn 400.000 NDT (1,3 tỷ đồng) và hy vọng rằng công an sẽ giúp ông ấy lấy lại tiền.

Theo lời khai của ông Wei, ông đã tìm được một nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh trong nhóm chat trực tuyến qua lời giới thiệu của người quen, đơn giá mỗi kg của ông rẻ hơn giá thị trường 1 NDT. Sau đó, nhà cung cấp không chỉ tuyên bố có thể giao hàng ngay mà còn gửi cho ông Wei đầy đủ thông tin, thủ tục như giấy phép kinh doanh, báo cáo kiểm tra.

Sau khi xem thông tin này, ông Wei rất tin tưởng đối phương. Sau đó, ông đã đặt mua 8,7 tấn thực phẩm đông lạnh từ nhà cung cấp này và sẵn sàng trả 422.600 NDT (tương đương 1,5 tỷ đồng) cho lô hàng này. Tuy nhiên, điều ông Wei không ngờ tới là nhà cung cấp sau khi nhận được tiền đã trì hoãn giao hàng, thậm chí sau đó còn không liên lạc được qua điện thoại.

Nhận thấy có thể mình đã bị lừa, ông Wei nhanh chóng gọi điện cho công an. Sau khi nhận được cuộc gọi, công an điều tra hình sự Wang Zhipeng và công an Zhang Di của Đồn công an đường Qianchuan, Vũ Hán, Trung Quốc đã ngay lập tức gặp ông Wei và tiến hành điều tra dựa trên những thông tin liên quan do ông cung cấp.

Họ nhanh chóng phát hiện ra một điểm đáng ngờ, đó là nguồn gốc và kiểm tra thực phẩm đông lạnh do nhà cung cấp gửi đến, mặc dù các báo cáo đều đúng, nhưng thông tin về bản thân nhà cung cấp là sai sự thật.

Đội công an cũng phát hiện, đơn giá đối phương hứa bán cho ông Wei thực tế thấp hơn giá hàng hóa trên thị trường rất nhiều, điều có có thể dẫn tới kinh doanh thua lỗ, điều này rõ ràng không phù hợp với lẽ thường. Từ đây, công an có thể khẳng định nhà cung cấp này là kẻ nói dối.

Sau khi xác minh tình hình, công an đã nhanh chóng thu thập số tài khoản thanh toán, thông tin liên hệ và các thông tin khác của kẻ lừa đảo thông qua ông Wei. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Chống Lừa đảo thuộc Văn phòng Công an Vũ Hán, Trung Quốc, việc đóng băng thanh toán đã được thực hiện nhanh nhất có thể. Do xử lý kịp thời, hơn 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng) trong thẻ ngân hàng của kẻ lừa đảo đã bị phong tỏa, trong đó có hơn 400.000 NDT (1,3 tỷ đồng) thanh toán hàng hóa mà ông Wei đã lừa đảo.

Đặc biệt, công an xác định rằng chắc chắn sẽ có một đường dây lừa đảo kiểu này, công an chưa ập tới bắt giữ mà công an cố tình dàn cảnh mình là nhân viên ngân hàng đã đóng băng tài khoản của kẻ lừa đảo với mục đích kiểm tra vì thấy những khoản tiền lớn bất thường. Đúng như công an dự đoán, kẻ lừa đảo đã liên lạc với công an.

Công an đã sử dụng chiêu thức thao túng tâm lý, khéo léo dụ dỗ và lừa lại được 422.600 NDT (1,5 tỷ đồng) mà ông Wei đã bị lừa. Sau hàng loạt cuộc trò chuyện với kẻ lừa đảo, công an đã biết được chiêu lừa đảo điêu luyện của kẻ lừa đảo và rõ ràng hắn là một kẻ phạm tội thường xuyên.

Sau đó, công an đã tìm hiểu một số thông tin nhận dạng của kẻ lừa đảo và chuyển vụ việc cho công an nơi hắn đăng ký để yêu cầu hỗ trợ điều tra và nỗ lực giải quyết vụ việc. Cuối cùng, tên lừa đảo cùng đồng bọn đã bị bắt giữ.

Sau vụ việc của ông Wei, công an lưu ý, để phòng tránh và ngăn chặn các hành vi lừa đảo bán hàng trực tuyến, khuyến cáo người tiêu dùng cần có ý thức tỉnh táo và cẩn thận khi mua hàng qua mạng. Cần kiểm tra kỹ thông tin về người bán hàng, sản phẩm, giá cả, chính sách bảo hành và hoàn trả hàng; không chuyển tiền trước khi nhận được hàng hoặc chỉ chuyển qua các kênh thanh toán uy tín; không để lộ thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng hay mã OTP cho người lạ; khi phát hiện bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý kịp thời.