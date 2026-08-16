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Công an đang điều tra Rcom H’ Siôn SN 1990, người bị hại liên quan nhanh chóng trình báo

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Rcom H’Siôn đưa ra thông tin gian dối việc nhiều cá nhân cùng làm tổ trưởng tổ vay vốn của Agribank đang cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai là người bị hại có liên quan đến vụ án sau thì liên hệ trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 02 bị hại là bà Phạm Thị Kim Hồng (SN 1974) và ông Nguyễn Thành Long (SN 1963) cùng trú phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, với tổng số tiền là 9.920.000.000 đồng (chín tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng) xảy từ ngày 23/9/2024 đến ngày 25/12/2024 tại phường Ayun Pa theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 26/6/2026 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Kết quả điều tra đến nay xác định: Do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân nên Rcom H’Siôn (SN 1990, trú Bôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã vay mượn tiền của nhiều người không có khả năng trả nợ.

Sau đó, Rcom H’ Siôn đã liên hệ các cá nhân Ksor H’Bé (SN 1994), Ksor H’Thúy (SN 1977), Ksor H’Thuy DJĂ Minh Truy (SN 2005), Rơ Ô H’Truin (SN 1997), Rcom H’Plin (SN 1970) cùng trú xã Ia Rbol, phường Ayun Pa.

Từ ngày 23/9/2024 đến ngày 25/12/2024, Rcom H’Siôn dẫn theo các cá nhân trên gặp đến gặp bà Phạm Thị Kim Hồng, ông Nguyễn Thành Long đưa ra thông tin gian dối không có thật việc các cá nhân trên cùng làm tổ trưởng tổ vay vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh phường Ayun Pa đang cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho những hộ dân trên địa bàn làm cho bà Hồng, ông Long tin tưởng là thật nên đã cho vay với tổng số tiền 9.920.000.000 đồng.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Rcom H’Siôn và các cá nhân trên đã đã sử dụng để trả nợ cho các cá nhân mà Rcom H’ Siôn đã vay trước đó.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai là người bị hại có liên quan đến vụ án trên thì liên hệ Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh, địa chỉ: số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai hoặc điều tra viên thụ lý Thiếu tá Trần Xuân Hải, số điện thoại liên hệ 0912.918.167 để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai


Đức Huy

An ninh tiền tệ

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