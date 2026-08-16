Số lượng doanh nghiệp FinTech tại Việt Nam tăng vọt

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) ngày 12/8/2026 đã có buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp FinTech Vương quốc Anh do ông Martin Kent, Cao ủy viên Thương mại Chính phủ Vương quốc Anh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi về thị trường, chính sách, công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa cộng đồng FinTech hai nước.

Tại buổi làm việc, TS. Đào Minh Tú cho biết, sau khoảng 10 năm phát triển, số lượng doanh nghiệp FinTech tại Việt Nam đã tăng từ 39 doanh nghiệp năm 2015 lên khoảng 400 doanh nghiệp, startup hiện nay. Quy mô thị trường FinTech Việt Nam năm 2025 đạt gần 20 tỷ USD. Theo các ước tính, thị trường có thể đạt khoảng 60-65 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng khoảng 17-18% trong giai đoạn này.

Về hành lang pháp lý, TS. Đào Minh Tú cho biết việc Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong năm 2025 được đánh giá là bước tiến quan trọng, tạo khuôn khổ để thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và giải pháp mới trong các lĩnh vực như chấm điểm tín dụng, cho vay ngang hàng hay Open API, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhận diện, kiểm soát rủi ro trong quá trình ứng dụng công nghệ tài chính.

Ông Martin Kent, Cao ủy viên Thương mại Chính phủ Vương quốc Anh khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết quan hệ thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh đang phát triển tích cực, được hỗ trợ bởi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Hiệp định Thương mại tự do và việc hai nước cùng tham gia CPTPP, với giá trị thương mại song phương hiện đạt hơn 10 tỷ bảng Anh mỗi năm. Theo ông, London là một trong những trung tâm FinTech hàng đầu thế giới; từ năm 2019 đến nay, lĩnh vực FinTech tại London đã thu hút hơn 28 tỷ bảng Anh đầu tư, với hơn 1.600 doanh nghiệp và 41 “kỳ lân” FinTech.

Ông Martin Kent cho rằng, với những thế mạnh như trên, các doanh nghiệp và “kỳ lân công nghệ” sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, nguồn vốn và đổi mới sáng tạo. Ông cũng kỳ vọng các công nghệ thế mạnh của Anh về tài sản số, định danh điện tử, Open API và hạ tầng công nghệ thị trường sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho lộ trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp hai bên giới thiệu năng lực và nhu cầu hợp tác. Đoàn doanh nghiệp Anh có thế mạnh đa dạng, từ Open Banking, Open API, Core Banking, nhận diện số và eKYC, an ninh mạng, tài sản số đến hạ tầng thị trường. Trong đó, đại diện Traydstream cho biết doanh nghiệp có khoảng 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ thương mại, đang hỗ trợ khoảng 60 ngân hàng trên toàn cầu và phối hợp cùng CMC triển khai sáng kiến TFR tại Việt Nam. Đại diện SaaScada tập trung vào Core Banking; Ozone API cung cấp hạ tầng Open Banking và Open API; Elliptic cung cấp giải pháp quản trị rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực tài sản số; Sumsub phát triển nền tảng xác minh danh tính, chống gian lận và AML; CyberQ Group tập trung vào an ninh mạng và ứng dụng AI trong phòng thủ; MyCena giới thiệu giải pháp quản trị thông tin xác thực và khóa số; Unlimit quan tâm đến thanh toán và mở rộng kết nối với hệ sinh thái FinTech Việt Nam.