Công an điều tra dự án khu dân cư có vị trí đắc địa ở Nha Trang

Ngày 9/5, nguồn tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đang rà soát hồ sơ để cung cấp cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa liên quan đến dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập , phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập chậm tiến độ đưa vào sử dụng. Ảnh: L.H.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Sở TN&MT cho biết đang xác minh , điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thu hồi đất và giao đất để thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập. Để phục vụ quá trình xác minh và điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở TN&MT tỉnh cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến độ thực hiện dự án, xử lý vi phạm....

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập đã chậm tiến độ nhiều năm nay. Ảnh: L.H.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở này cung cấp hồ sơ xung quanh việc dự án có nằm trong kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP Nha Trang đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không; có thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai không.

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu làm rõ, quá trình triển khai thực hiện dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường không; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo Sở TN&MT Khánh Hòa trong quá trình triển khai thực hiện dự án; danh sách các cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

Hiện chỉ có dự án Mường Thanh Khánh Hòa đi vào hoạt động. Ảnh: L.H.

Được biết, vào năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư Khu dân cư cồn Tân Lập. Dự án có diện tích hơn 7,9ha, tổng mức đầu tư 2.718 tỷ đồng, do liên doanh giữa Công ty CP Sông Đà - Thăng Long và Công ty CP Sông Đà - Nha Trang làm chủ đầu tư. Sau đó, dự án được chia ra các dự án thành phần, chuyển nhượng cho các nhà đầu tư gồm: dự án khu đất thương mại TM1 do Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang làm chủ đầu tư; dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa tại lô TM2 do DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư và dự án triển khai một phần dự án KDC Cồn Tân Lập trên các lô đất HH1, HH2, HH3 do Công ty CP Đầu tư VHR làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó còn có dự án Trường mầm non Hoa Biển tại lô CC-02 do Công ty TNHH Hoa Biển Nha Trang làm chủ đầu tư. Ngoài dự án chung cư Mường Thanh Luxury đã hoàn thành, các dự án thành phần còn lại vẫn đang thực hiện dở dang. Ngày 24/7/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo cho phép chủ đầu tư gia hạn thêm 12 tháng để giải quyết các công việc liên quan đến dự án này.