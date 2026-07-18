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Công an điều tra khoản giao dịch 21 triệu đồng tại một quán cà phê: Chủ quán bị bắt

| | Xã hội

Bị can Nguyễn Thanh Tuấn - chủ quán cà phê bị bắt để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Ngày 18/7, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, thực hiện đợt cao điểm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an phường Long Hoa tăng cường tuần tra, nắm tình hình địa bàn, rà soát các điểm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức hoặc tham gia cá độ bóng đá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an điều tra khoản giao dịch 21 triệu đồng tại một quán cà phê: Chủ quán bị bắt - Ảnh 1.

Công an phường Long Hoa triệt xóa tụ điểm đánh bạc (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Mới đây, vào ngày 12/7, Công an phường Long Hoa tiến hành kiểm tra quán cà phê không tên, nhà số 19, đường số 48, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Trường Thọ, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh do anh Nguyễn Thanh Tuấn làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện Nguyễn Thanh Tuấn đang có hành vi Tổ chức cá cược bóng đá được thua bằng tiền cho những người tham gia cá cược với Nguyễn Thanh Tuấn gồm: Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi), Nguyễn Văn Bằng (41 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (50 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (47 tuổi) và Nguyễn Châu Thanh (35 tuổi) cùng ngụ tại phường Long Hoa, với tổng số tiền 21 triệu đồng.

Công an phường Long Hoa tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thanh Tuấn về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Văn Bằng về hành vi "Đánh bạc" và thu giữ các tang vật có liên quan.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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