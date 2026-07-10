Công an điều tra tin nhắn Zalo và 28 tài khoản ngân hàng nhận giao dịch 1,3 tỷ đồng của Đặng Quang Vinh SN 1997

Theo kết quả điều tra, Vinh và anh T.L.Q.K là bạn bè quen biết từ trước. Biết anh K. có nhu cầu tìm việc làm, từ tháng 6/2023, Vinh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể xin việc vào một hệ thống siêu thị, đồng thời yêu cầu anh K. cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để làm hồ sơ và mua đồng phục.

Để tạo lòng tin, Vinh sử dụng các tài khoản Zalo giả mạo nhân viên tuyển dụng của hệ thống siêu thị, liên tục đưa ra nhiều lý do như đóng phí ký quỹ, mua máy tính, học nghiệp vụ, điều chuyển vị trí công tác, hoàn thiện hồ sơ... nhằm yêu cầu bị hại chuyển tiền.

Tin tưởng các thông tin trên, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, anh K. đã nhiều lần chuyển tiền vào 28 tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Vinh với tổng số tiền 1,33 tỷ đồng.

﻿Nhận được tiền, Vinh cắt đứt liên lạc với anh K. và rời khỏi địa phương. Nghi ngờ bị lừa đảo, K. trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai do thua lỗ khi chơi game bài trực tuyến nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền “chạy việc”. Toàn bộ số tiền hơn 1,33 tỷ đồng sau khi chiếm đoạt được Vinh sử dụng để chơi game bài trực tuyến, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Điều tra viên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quang Vinh.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo dưới hình thức “chạy việc”, tuyển dụng lao động.

Tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc hình ảnh căn cước công dân cho các cá nhân, tài khoản mạng xã hội tự xưng có khả năng xin việc làm trái quy định.

Khi có nhu cầu tìm việc, người dân cần liên hệ trực tiếp với các cơ quan, doanh nghiệp hoặc trung tâm dịch vụ việc làm hợp pháp; đồng thời, khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang TTĐT Công an TP Cần Thơ﻿