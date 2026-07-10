Thiệt hại hơn 200 triệu đồng vì ghế massage bốc cháy giữa đêm ở Hưng Yên, gia chủ kể diễn biến bất ngờ

Thông tin về vụ việc ghế massage bất ngờ bốc cháy, xảy ra tại ngôi nhà ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên mới đây đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo hình ảnh được chia sẻ, vụ cháy khiến ngôi nhà tan hoang, đồ đạc hư hỏng nặng. Căn phòng nơi đặt chiếc ghế massage bị thiêu rụi, tường và trần nhà phủ kín muội than, chiếc điều hòa bị nhiệt nung chảy, rơi khỏi giá đỡ.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , chị Phạm Ngọc Ánh cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1/7 tại nhà bố mẹ ruột của chị. Chiếc ghế massage được em trai chị Ánh mua cách đây vài tháng, được đặt trong căn phòng cũ của chị thời chưa đi lấy chồng. Ngày thường, căn phòng này không có ai ở. Nhưng mỗi khi về bà ngoại chơi, các con của chị Ánh thường ngủ ở đây.

Căn phòng nơi đặt chiếc ghế massage bị cháy rụi.

Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, các con của chị Ánh vẫn đang chơi ở nhà ông bà ngoại. Tuy nhiên, như có linh tính mách bảo nên khoảng 20 giờ, chị bảo chồng sang đón con về. Nhà bố mẹ đẻ cách nhà chị Ánh khoảng 3km. “ Nếu con ở lại, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ”, người phụ nữ bàng hoàng nhớ lại.

Theo lời chị Ánh, khi ngọn lửa bốc lên, đốt cháy đồ đạc, em trai chị đã tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi khét. Giữa đêm khuya, gia đình bối rối trước đám cháy, chỉ biết đứng ngoài múc nước tạt vào song lửa ngày càng lớn và lan sang 3 phòng khác.

Đến 4 giờ sáng, hàng xóm cùng hô hoán sang dập lửa và đến 5 giờ thì ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Ít tháng trước khi xảy ra vụ việc, gia đình chị Ánh vừa sửa sang lại nhà cửa, nhiều đồ dùng đều sắm mới.

Đám cháy lan sang các phòng khác.

Vụ hỏa hoạn khiến đồ dùng thiết yếu trong căn nhà bị thiêu rụi, từ chăn màn, giường đệm, điều hòa và gần chục máy tính mới sắm đều cháy hết, chỉ còn lại mỗi xác nhà, ước tính, thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng.

Sau vụ việc, cả nhà tập trung dọn dẹp đống đổ nát, mua sắm lại đồ dùng thiết yếu để sử dụng còn đồ đạc đắt tiền hơn thì phải từ từ mới mua lại được. Sau vụ việc, chị Ánh vẫn cảm thấy may mắn vì thời điểm xảy ra hỏa hoạn, không có ai ngủ trong căn phòng đặt chiếc ghế massage và cả nhà đều bình an.

Chiếc quạt treo tường bốc cháy giữa đêm.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, theo chị Ánh là do gia đình không có thói quen rút phích điện của ghế massage sau khi sử dụng, dẫn đến chập điện. Khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, chị muốn cảnh báo với mọi người, tránh tình huống tương tự xảy ra. Gia đình chị cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho hãng ghế massage trong sự việc này.

Cách đây ít hôm, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc quạt treo tường bất ngờ bốc cháy trong căn nhà vào lúc gần 23 giờ ngày 22/6/2026. Trong clip, chỉ trong ít phút, chiếc quạt bốc cháy dữ dội, lửa rơi xuống bén vào nhiều đồ dùng khác trong nhà. Rất may, chủ nhà đã kịp thời phát hiện, rút điện và khống chế được đám cháy sau đó.

Cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi gia đình hãy tự trang bị bình chữa cháy, thiết bị cảnh báo cháy sớm, phương tiện phòng khói khí độc, quan tâm và có phương án thoát nạn tại nhà để đem lại tính chủ động, an toàn trước nguy cơ cháy có thể xảy ra bất kì lúc nào.