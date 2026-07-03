Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân chứng kể lại thời điểm lửa cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ trong ngôi nhà ở Hà Nội

| | Sống

Nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà đối diện, lửa bùng lên dữ dội bên trong tầng 1.

Nhân chứng kể lại thời điểm lửa cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ trong ngôi nhà ở Hà Nội- Ảnh 1.

Lửa cháy lớn ở tầng 1.

Chiều 3/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà liền kề nằm trong Khu đô thị mới Văn Phú (Kiến Hưng, Hà Nội).

Anh Quang Thanh - nhân chứng cho biết, khi nghe thấy tiếng nổ phát ra, lửa cháy ở tầng 1 rất lớn, một số người dân dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành.

Theo nhân chứng, lúc này một người phụ nữ và con sống ở trong nhà thoát được ra ngoài hô hoán cầu cứu. Bên trong nghi còn người mắc kẹt là chồng và 1 người con.

Người dân cho biết, ngôi nhà có nhiều đồ nội thất, giấy trang trí... để ở tầng 1 và 3. Lửa cháy phát sinh nhiều khói bao trùm mặt ngoài ngôi nhà.

Nhân chứng kể lại thời điểm lửa cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ trong ngôi nhà ở Hà Nội- Ảnh 2.

Nhân chứng kể lại thời điểm lửa cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ trong ngôi nhà ở Hà Nội- Ảnh 3.

Như tin đã đưa, khoảng 13h20 ngày 3/7, xảy ra cháy tại một biệt thự liền kề ở LK8 - Khu đô thị mới Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Được biết, ngôi nhà cao 3 tầng, bên trong chứa nhiều vật dụng như mút, xốp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, 15 và 31 đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn.

Đến hơn 15h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chờ phẫu thuật tại Úc, bệnh nhân ung thư vượt hàng nghìn km sang Việt Nam điều trị bằng robot tiên tiến: Kết quả ra sao?

Không chờ phẫu thuật tại Úc, bệnh nhân ung thư vượt hàng nghìn km sang Việt Nam điều trị bằng robot tiên tiến: Kết quả ra sao? Nổi bật

NÓNG: Bộ GD&ĐT thông tin ban đầu vụ một trường ở Tuyên Quang có tới 147 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT

NÓNG: Bộ GD&ĐT thông tin ban đầu vụ một trường ở Tuyên Quang có tới 147 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT Nổi bật

Khi nào KHÔNG nên mua vàng?

Khi nào KHÔNG nên mua vàng?

17:47 , 03/07/2026
EVN miền Bắc phát công điện khẩn: Toàn bộ người dân chú ý

EVN miền Bắc phát công điện khẩn: Toàn bộ người dân chú ý

17:14 , 03/07/2026
Tin vui tới hàng triệu người ở Hà Nội

Tin vui tới hàng triệu người ở Hà Nội

17:05 , 03/07/2026
Nóng: Quảng Ninh thông báo tới toàn bộ mọi người

Nóng: Quảng Ninh thông báo tới toàn bộ mọi người

17:01 , 03/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên