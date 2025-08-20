Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an đồng loạt khám xét 130 công ty, bắt tạm giam 3 đối tượng

20-08-2025 - 11:48 AM | Xã hội

Phùng Anh Tuấn và Đào Thị Tố Nữ là 2 đối tượng trong đường dây in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Công an Lâm Đồng triệt phá đường dây in ấn, mua bán hóa đơn trái phép quy mô nhiều tỉnh thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, đơn vị này đang mở rộng điều tra vụ án in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 130 công ty tại nhiều tỉnh, thành phố để phục vụ điều tra, bước đầu xác định đường dây có tổ chức, hoạt động trong thời gian dài và quy mô lớn.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam 3 người gồm:

Phùng Anh Tuấn (tức Tuấn “Khang Nông”, 48 tuổi);

Trần Đức Nghĩa (48 tuổi);

Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi).

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi). Tất cả các quyết định và lệnh khám xét đều đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Công an đồng loạt khám xét 130 công ty, bắt tạm giam 3 đối tượng- Ảnh 1.

Chân dung Tuấn "Khang Nông" và Công ty CP Khang Nông. Ảnh: PLO & TNO

“Ông trùm” Tuấn Khang Nông và mạng lưới công ty

Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, Phùng Anh Tuấn (quê Nghệ An) đến Khu công nghiệp Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ) từ năm 2009, thành lập Công ty CP Khang Nông và từ đó được giới kinh doanh gọi là Tuấn "Khang Nông".

Sau đó, Tuấn mở rộng hoạt động, đứng tên và điều hành hàng chục công ty tại TP.HCM, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Đáng chú ý, Công ty CP Thương mại Hồng Ngọc Việt ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, đã bị cơ quan công an khám xét ngay trước khi Tuấn bị bắt giữ.

Nguyễn Văn Vinh được xác định là Giám đốc, người đại diện pháp luật của nhiều công ty ở Lâm Đồng.

Đào Thị Tố Nữ giữ vị trí Giám đốc nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng và một công ty ở TP.HCM.

Trần Đức Nghĩa là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc nhiều công ty ở TP.HCM, Bình Dương và một số địa phương khác.

Tất cả đều có liên quan trực tiếp đến hành vi in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ quy mô hoạt động, thủ đoạn in ấn, phát hành và mua bán hóa đơn trái phép của đường dây do các bị can nêu trên tổ chức.

Bắt "quản lý cấp cao" của tổ chức lừa 13.543 người Việt Nam, chiếm gần 1.000 tỉ đồng

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

