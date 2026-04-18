Công an Hà Nội bắt tài xế Nguyễn Ngọc Ngân sinh năm 1971

Theo Chi Chi | 18-04-2026 - 08:49 AM | Xã hội

Đây là đối tượng có hành vi hành hung người khác sau va chạm trên cầu vượt Trần Duy Hưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Ngân (Sinh năm 1971; trú tại: phường Láng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối ngày 16/4/2026, Ngân điều khiển xe ô tô lên cầu vượt Trần Duy Hưng (hướng về Nguyễn Chí Thanh) thì xảy ra va chạm với một xe ô tô khác. Ngân điều khiển xe ô tô của mình xuống chân cầu và ép đầu xe ô tô kia vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh.

Nguyễn Ngọc Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Khi dừng xe, Ngân chửi bới lái xe kia cho rằng đi láo, không cho xe của mình vượt, rồi hành hung lái xe. Sau đó, đối tượng điều khiển xe ô tô bỏ đi. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Láng đã khẩn trương làm việc với đối tượng. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng là 0,066mg/l khí thở.

Hành vi của Ngân làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ngân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

