Công an cảnh báo lừa đảo khi người lạ yêu cầu mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội ghi nhận nhiều công dân mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân… đến trụ sở để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD sau khi nhận được các cuộc điện thoại yêu cầu từ số máy lạ.

Theo đó, các đối tượng đã mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua điện thoại và mạng xã hội để liên hệ với công dân yêu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài sản của công dân.

Trước tình hình trên trên, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung yêu cầu công dân thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin căn cước công dân, chuyển đổi số, tích hợp thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD là không chính xác. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội chưa có chủ trương yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD.

Công An Hà Nội đưa tin, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội khẳng định chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua các hình thức như: tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích (nơi nhận theo địa chỉ của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc); tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội.

Qua đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân, tổ chức cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đóng các khoản phí, lệ phí không xác định phục vụ Chuyển đổi Số và cấp Giấy chứng nhận. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.