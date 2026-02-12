Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội cảnh báo tới các cá nhân kinh doanh

12-02-2026 - 15:54 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội cảnh báo tới cá nhân bán hàng trên mạng xã hội.

Công an Hà Nội cảnh báo tới cá nhân có tiền ra vào tài khoản ngân hàng liên tục - Ảnh 1.

Một số thiết bị được rao bán trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử

Hiện nay, “flycam”, “drone” hay còn gọi là “thiết bị bay không người lái”, đang được bán công khai trên các nền tảng, ứng dụng mạng xã hội. Nhiều loại flycam, drone… được quảng cáo bán dưới dạng đồ chơi, thiết bị quay chuyên dụng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh, an toàn khi sử dụng.

Bên cạnh những đơn vị có hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng “flycam”, “drone” đúng quy định, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật khi nhập lậu, kinh doanh trái phép hoặc sử dụng flycam tại những khu vực cấm bay, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự, vi phạm quyền riêng tư…

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một số cá nhân, tổ chức kinh doanh, bày bán công khai các sản phẩm flycam, drone trên mạng xã hội, các nền tảng thương mại điện tử nhưng chưa được cấp phép kinh doanh, sản phẩm đăng bán không đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Từ tháng 8/2025 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện nhiều hộ kinh doanh, cá nhân bán các sản phẩm flycam qua mạng xã hội, website, phần lớn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhiều loại được bán dưới dạng đồ chơi, tiến hành tịch thu và tiêu hủy 158 flycam các loại, xử phạt các cơ sở kinh doanh vi phạm nhiều hành vi như không có đăng ký giấy phép đăng ký kinh doanh flycam, kinh doanh hàng nhập lậu.

Để hoạt động kinh doanh của các cá nhân, tổ chức trên không gian mạng diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội khuyến cáo cá nhân, tổ chức chấp hành các quy định của pháp luật khi nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng flycam. Các vấn đề các cá nhân, tổ chức cần chú ý:

- Thực hiện đăng ký kinh doanh, các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện theo quy định.

- Hàng hóa có giấy chứng nhận hợp quy, hóa đơn chứng từ đầy đủ.

- Không bay tại khu vực cấm, khu vực quân sự, sân bay hoặc khu vực nhạy cảm về an ninh.

- Chấp hành các quy định về an toàn hàng không và bảo vệ an ninh, trật tự.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Các tập đoàn kinh tế Việt Nam cần cùng nhau dấn thân làm chủ công nghệ lõi"

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Các tập đoàn kinh tế Việt Nam cần cùng nhau dấn thân làm chủ công nghệ lõi" Nổi bật

Theo dõi dữ liệu tìm kiếm, phát hiện nhiều người Việt lên kế hoạch đón Tết từ 3 tháng trước

Theo dõi dữ liệu tìm kiếm, phát hiện nhiều người Việt lên kế hoạch đón Tết từ 3 tháng trước Nổi bật

Vừa mới bị hack chưa lâu, Discord đã lại đòi người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính

Vừa mới bị hack chưa lâu, Discord đã lại đòi người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính

16:25 , 12/02/2026
Những kiểu ảnh, kiểu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger phải xóa ngay trên điện thoại

Những kiểu ảnh, kiểu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger phải xóa ngay trên điện thoại

16:11 , 12/02/2026
Từ dấu hiệu trên mạng, công an phá chuyên án lớn về khai thác cao lanh

Từ dấu hiệu trên mạng, công an phá chuyên án lớn về khai thác cao lanh

16:00 , 12/02/2026
Cơ quan thuế chỉ ra hiểu lầm nghiêm trọng khi một doanh nghiệp lập 185 hóa đơn sai thời điểm

Cơ quan thuế chỉ ra hiểu lầm nghiêm trọng khi một doanh nghiệp lập 185 hóa đơn sai thời điểm

15:45 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên