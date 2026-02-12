Công an Hà Nội cảnh báo tới các cá nhân kinh doanh

Một số thiết bị được rao bán trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử

Hiện nay, “flycam”, “drone” hay còn gọi là “thiết bị bay không người lái”, đang được bán công khai trên các nền tảng, ứng dụng mạng xã hội. Nhiều loại flycam, drone… được quảng cáo bán dưới dạng đồ chơi, thiết bị quay chuyên dụng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh, an toàn khi sử dụng.

Bên cạnh những đơn vị có hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng “flycam”, “drone” đúng quy định, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật khi nhập lậu, kinh doanh trái phép hoặc sử dụng flycam tại những khu vực cấm bay, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự, vi phạm quyền riêng tư…

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một số cá nhân, tổ chức kinh doanh, bày bán công khai các sản phẩm flycam, drone trên mạng xã hội, các nền tảng thương mại điện tử nhưng chưa được cấp phép kinh doanh, sản phẩm đăng bán không đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Từ tháng 8/2025 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện nhiều hộ kinh doanh, cá nhân bán các sản phẩm flycam qua mạng xã hội, website, phần lớn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhiều loại được bán dưới dạng đồ chơi, tiến hành tịch thu và tiêu hủy 158 flycam các loại, xử phạt các cơ sở kinh doanh vi phạm nhiều hành vi như không có đăng ký giấy phép đăng ký kinh doanh flycam, kinh doanh hàng nhập lậu.

Để hoạt động kinh doanh của các cá nhân, tổ chức trên không gian mạng diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội khuyến cáo cá nhân, tổ chức chấp hành các quy định của pháp luật khi nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng flycam. Các vấn đề các cá nhân, tổ chức cần chú ý:

- Thực hiện đăng ký kinh doanh, các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện theo quy định.

- Hàng hóa có giấy chứng nhận hợp quy, hóa đơn chứng từ đầy đủ.

- Không bay tại khu vực cấm, khu vực quân sự, sân bay hoặc khu vực nhạy cảm về an ninh.

- Chấp hành các quy định về an toàn hàng không và bảo vệ an ninh, trật tự.