Vừa mới bị hack chưa lâu, Discord đã lại đòi người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính

Discord đang bước vào một giai đoạn chuyển mình gây tranh cãi, khi chuẩn bị áp dụng xác minh độ tuổi bắt buộc trên phạm vi toàn cầu. Từ đầu tháng Ba, mọi tài khoản sẽ mặc định bị giới hạn ở trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên, trừ khi người dùng chứng minh mình đủ tuổi để truy cập nội dung nhạy cảm.

Cơ chế mới dựa trên AI hoạt động trực tiếp trên thiết bị. Người dùng có thể quay video selfie để hệ thống ước tính độ tuổi qua cấu trúc khuôn mặt hoặc tải lên giấy tờ tùy thân để đối chiếu. Discord khẳng định dữ liệu selfie không rời khỏi điện thoại và toàn bộ thông tin sẽ bị xóa sau khi hoàn tất xác nhận.

Tuy nhiên, cam kết này chưa đủ xoa dịu cộng đồng. Chỉ vài tháng trước, 70.000 giấy tờ tùy thân đã bị tin tặc đánh cắp từ một nhà cung cấp bên thứ ba mà Discord từng hợp tác. Sự cố đó khiến nhiều người dùng nghi ngờ về mức độ an toàn của quy trình mới, đặc biệt khi lượng dữ liệu nhạy cảm có nguy cơ tăng lên trên quy mô toàn cầu.

Discord cho biết hệ thống mới hợp tác với k-ID, nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra độ tuổi cũng được Meta và Snap sử dụng. Theo k-ID, công nghệ ước tính độ tuổi bằng khuôn mặt chạy hoàn toàn trên thiết bị, không truyền video hay hình ảnh ra ngoài, và chỉ gửi kết quả đạt hoặc không đạt ngưỡng tuổi cho Discord.

Công nghệ này do công ty Thụy Sĩ Privately cung cấp. Privately khẳng định không thu thập hoặc truyền dữ liệu sinh trắc học hay dữ liệu cá nhân, vì mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị nhằm tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu.

Song song đó, Discord còn triển khai mô hình suy đoán độ tuổi dựa trên hành vi sử dụng, bao gồm loại game người dùng chơi và các tín hiệu hoạt động. Nếu hệ thống có độ tin cậy cao rằng tài khoản thuộc về người trưởng thành, người dùng có thể không cần xác minh thêm.

Dù vậy, tính chính xác của công nghệ vẫn là dấu hỏi. Privately cho biết sai số trung bình là 1,3 năm với nhóm 18 đến 20 tuổi. Các chuyên gia từng cảnh báo rằng việc phân biệt giữa 17 và 18 tuổi là thách thức lớn đối với hệ thống AI.

Trong bối cảnh đó, Discord thừa nhận có thể mất một bộ phận người dùng vì thay đổi này. Nhưng với áp lực pháp lý ngày càng gia tăng liên quan đến bảo vệ trẻ vị thành niên, nền tảng dường như sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tái định hình tiêu chuẩn an toàn.