Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội cảnh báo tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Tiktok, Facebook

01-09-2025 - 15:34 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ tạo dựng hình ảnh sai lệch với trào lưu sử dụng AI.

Công an Hà Nội cảnh báo tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Tiktok, Facebook- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, xuất hiện trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Dù chủ yếu phục vụ mục đích giải trí, nhưng việc lan truyền các hình ảnh này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn thông tin nhất là trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 02/9 của đất nước.

Hiện nay, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận, tạo được các hình ảnh qua phần mềm AI và sử dụng hình ảnh này làm ảnh đại diện, lồng ghép tin, bài trên các mạng xã hội Zalo, Tiktok, Facebook,...

Tuy nhiên, nếu người dùng thiếu cẩn trọng, thiếu nhạy cảm chính trị, không kiểm soát hình ảnh do AI đưa ra thì có thể sẽ sử dụng các hình ảnh sai lệch không chính xác như hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu thông tin hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh không phù hợp với con người Việt Nam.

Khi sử dụng các hình ảnh sai lệch này sẽ tác động lớn đến dư luận trên không gian mạng và có thể hình thành nhận thức sai lệch về vấn đề chủ quyền biên giới cũng như lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc.

Công an Hà Nội cảnh báo tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Tiktok, Facebook- Ảnh 2.

AI tạo ra hình ảnh áo dài in bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa

Phần mềm AI có thể mang lại nhiều tiện ích, trong đó có khả năng tạo ra hình ảnh hấp dẫn, sáng tạo, nhưng nếu sử dụng thiếu trách nhiệm, nó có thể trở thành “con dao hai lưỡi”. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

1. Tuyệt đối không tạo và sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam hoặc các hình ảnh sai lệch, vi phạm quy định pháp luật, không phù hợp truyền thống, thuần phong, mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

2. Thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng để nâng cao nhận thức và phòng tránh các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Không để các đối tượng lợi dụng các sự kiện chính trị lớn của đất nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

3. Thận trọng khi cài đặt sử dụng các ứng dụng AI chưa được kiểm chứng, tránh nguy cơ bị thu thập dữ liệu cá nhân.

4. Có ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sai lầm khi sử dụng chế độ ẩn danh và hệ quả tai hại

Sai lầm khi sử dụng chế độ ẩn danh và hệ quả tai hại Nổi bật

Từ 3/9, người dân Hà Nội có thể hộp hồ sơ đất đai trực tuyến

Từ 3/9, người dân Hà Nội có thể hộp hồ sơ đất đai trực tuyến Nổi bật

Cách kiểm tra tình trạng tắc đường dành cho chủ xe máy, ô tô...

Cách kiểm tra tình trạng tắc đường dành cho chủ xe máy, ô tô...

13:46 , 01/09/2025
"Cười ra nước mắt" khi nói chuyện với robot hình người của Vingroup

"Cười ra nước mắt" khi nói chuyện với robot hình người của Vingroup

12:18 , 01/09/2025
Cách xử lý lỗi tài khoản an sinh xã hội không hiện ngân hàng để nhận 100K quà 2/9

Cách xử lý lỗi tài khoản an sinh xã hội không hiện ngân hàng để nhận 100K quà 2/9

11:35 , 01/09/2025
ChatGPT đối mặt với khiếu nại gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng: Bằng chứng của vụ án là lời cảnh báo đỏ cho hàng triệu người dùng AI

ChatGPT đối mặt với khiếu nại gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng: Bằng chứng của vụ án là lời cảnh báo đỏ cho hàng triệu người dùng AI

11:14 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên