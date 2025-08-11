Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người tham gia giao thông

11-08-2025 - 11:28 AM | Xã hội

Công an Hà Nội công khai các đầu mối tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội về cải cách hành chính, chuyển đổi số, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công khai số điện thoại cá nhân của đội trưởng các đội công tác đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Phòng CSGT, việc công khai số điện thoại nhằm tạo kênh liên lạc trực tiếp giữa người dân và lực lượng chức năng, giúp tiếp nhận kịp thời phản ánh, kiến nghị, góp ý theo từng lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Đây là một trong những giải pháp nhằm phát huy tinh thần “gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CSGT Thủ đô.

Công an Hà Nội phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người tham gia giao thông- Ảnh 1.

Danh sách số điện thoại 19 Đội trưởng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Người dân, tổ chức có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện (qua Zalo, Viber) đến số điện thoại của đội trưởng các đơn vị để phản ánh, đóng góp ý kiến liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc hoạt động của CSGT Hà Nội. Các thông tin sẽ được tiếp nhận cả trong và ngoài giờ hành chính, bảo đảm xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Trước đó, nhằm tiếp nhận kịp thời thông tin từ nhân dân, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã công khai số điện thoại cá nhân của Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT: 0702.002.929 (tiếp nhận qua tin nhắn, cuộc gọi, Zalo, Viber…).

Công an Hà Nội phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người tham gia giao thông- Ảnh 2.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông qua các kênh sau:

- Trực ban Phòng CSGT: 0243.942.4451.

- Trung tâm điều khiển giao thông (Phòng CSGT): 0692.196.550.

- Ứng dụng iHanoi (trên điện thoại thông minh).

 

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

