Công an Hà Nội sẽ giải quyết tất cả đơn tố giác liên quan tiền ảo của Shark Bình

06-10-2025 - 16:33 PM | Thị trường chứng khoán

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Công an Hà Nội sẽ giải quyết tất cả các đơn tố giác liên quan tiền ảo Antex của Shark Bình, không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Chiều 6/10, tại họp báo quý của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về những tin đồn liên quan tiền ảo Antex của ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua rà soát các phòng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của anh K. ở Ninh Bình trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

" Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm ", Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.

Công an Hà Nội sẽ giải quyết tất cả đơn tố giác liên quan tiền ảo của Shark Bình- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx.

Theo Minh Tuệ

VTC

