Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội thông báo khẩn về việc cấm đường trong hai ngày 25-26/10

23-10-2025 - 18:14 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội sẽ tạm cấm nhiều tuyến đường trong hai ngày 25-26/10.

Chiều 23/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, trong hai ngày 25 và 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng quy tụ đại biểu quốc tế, do đó thành phố sẽ triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.

Theo kế hoạch, thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện được áp dụng từ 6h đến 22h ngày 25/10 và từ 6h đến 16h ngày 26/10.

Trong các khung giờ nêu trên, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, đồng thời hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông khác trên các tuyến: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).

Một số tuyến liên quan như Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì), đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70) cũng nằm trong diện điều chỉnh lưu thông.

Công an Hà Nội thông báo khẩn về việc cấm đường trong hai ngày 25-26/10- Ảnh 1.

CSGT Hà Nội sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Hướng dẫn tuyến đường thay thế

Để tránh ùn tắc và bảo đảm lộ trình cho các đoàn xe đại biểu, Công an TP Hà Nội đưa ra các lộ trình thay thế cụ thể:

Các phương tiện từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh... đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... được khuyến nghị di chuyển theo hướng cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Quốc lộ 18 và ngược lại.

Phương tiện từ phía Đông sang phía Tây, Tây Bắc có thể đi theo tuyến cầu Thanh Trì – Đỗ Mười – Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Phúc La – Lê Trọng Tấn – Quốc lộ 6 trước khi tiếp tục hành trình.

Công an Hà Nội thông báo khẩn về việc cấm đường trong hai ngày 25-26/10- Ảnh 2.

CSGT Hà Nội sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đến Đại lộ Thăng Long sẽ được hướng dẫn đi theo Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 để tiếp cận Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an TP Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông chủ động nắm bắt thông tin, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của CSGT để bảo đảm trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trường hợp gặp đoàn xe ưu tiên có tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện cần nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất theo chỉ dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo Thái Hà

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành bằng metro

Đề xuất kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành bằng metro Nổi bật

Sổ đỏ sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần biết những điều quan trọng sau

Sổ đỏ sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần biết những điều quan trọng sau Nổi bật

Các chủ xe máy, ô tô vi phạm tại TP. Hà Nội có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Các chủ xe máy, ô tô vi phạm tại TP. Hà Nội có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

18:00 , 23/10/2025
Thông tin mới nhất về 'siêu' dự án đường sắt 67 tỷ USD: Duy nhất một địa phương được Thủ tướng tuyên dương

Thông tin mới nhất về 'siêu' dự án đường sắt 67 tỷ USD: Duy nhất một địa phương được Thủ tướng tuyên dương

17:12 , 23/10/2025
Siêu dự án đô thị 2.870 ha của Vingroup ở Cần Giờ sắp hoàn thành khâu "lấn biển"

Siêu dự án đô thị 2.870 ha của Vingroup ở Cần Giờ sắp hoàn thành khâu "lấn biển"

17:11 , 23/10/2025
Tỉnh rộng nhất Việt Nam dự kiến di dời 952 hộ dân phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao 1,7 triệu tỷ đồng

Tỉnh rộng nhất Việt Nam dự kiến di dời 952 hộ dân phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao 1,7 triệu tỷ đồng

16:51 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên