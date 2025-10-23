Công an Hà Nội thông báo khẩn về việc cấm đường trong hai ngày 25-26/10

Chiều 23/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, trong hai ngày 25 và 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng quy tụ đại biểu quốc tế, do đó thành phố sẽ triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.

Theo kế hoạch, thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện được áp dụng từ 6h đến 22h ngày 25/10 và từ 6h đến 16h ngày 26/10.

Trong các khung giờ nêu trên, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, đồng thời hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông khác trên các tuyến: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).

Một số tuyến liên quan như Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì), đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70) cũng nằm trong diện điều chỉnh lưu thông.

CSGT Hà Nội sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Hướng dẫn tuyến đường thay thế

Để tránh ùn tắc và bảo đảm lộ trình cho các đoàn xe đại biểu, Công an TP Hà Nội đưa ra các lộ trình thay thế cụ thể:

Các phương tiện từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh... đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... được khuyến nghị di chuyển theo hướng cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Quốc lộ 18 và ngược lại.

Phương tiện từ phía Đông sang phía Tây, Tây Bắc có thể đi theo tuyến cầu Thanh Trì – Đỗ Mười – Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Phúc La – Lê Trọng Tấn – Quốc lộ 6 trước khi tiếp tục hành trình.

Phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đến Đại lộ Thăng Long sẽ được hướng dẫn đi theo Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 để tiếp cận Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an TP Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông chủ động nắm bắt thông tin, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của CSGT để bảo đảm trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trường hợp gặp đoàn xe ưu tiên có tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện cần nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất theo chỉ dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.