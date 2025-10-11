Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

11-10-2025 - 14:14 PM

Đến 6h, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các nhà dân xung quanh; khoảng 6h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ cháy nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra sáng nay, ngày 11/10.

Theo đó, khoảng 5h36 sáng 11/10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội). Đám cháy bùng phát dữ dội tại tầng 1, nhanh chóng lan lên các tầng trên, bao trùm toàn bộ căn nhà 4 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 25m².

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 9 và 10 đến hiện trường. Do căn nhà nằm sâu trong ngõ hẹp, cách mặt đường khoảng 300m, lại phát sinh nhiều khói khí độc, công tác cứu nạn, chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường bên trong ngôi nhà vụ cháy - Ảnh: CA Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc, cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường.

Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cơ quan chức năng phát hiện 5 người trong nhà tử vong, gồm ba người lớn và hai trẻ em. Cụ thể, N.Đ.L sinh năm 1952; H.T.H sinh năm 1956; N.H.M sinh năm 1982; Đ.T.S sinh năm 1988; N.M.V sinh năm 2019.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
công an Hà Nội

