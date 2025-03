Công an Hà Nội tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo của Sen Tài Thu

Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo tới các bị hại trong vụ án lừa đảo của Công ty Sen Tài Thu cần cung cấp các giấy thu tiền, chứng nhận sở hữu cổ phần, sao kê, để được đảm bảo quyền lợi.

Ngày 15/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan đang tiếp tục điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Công ty Sen Tài Thu).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với: Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hoà, SN 1981, trú tại phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, trú tại Royal City, số 72 Nguyễn Trãi - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - TP Hà Nội), nguyên Công ty Sen Tài Thu (giai đoạn 2019 đến 2022).

Cả 3 bị can đều can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an bước đầu xác định, thủ đoạn của ba bị can này là huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa tại Sen Tài Thu. Với việc sử dụng danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu, nhóm bị can đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng và dùng phần lớn để trả nợ. Công ty đã mất khả năng thanh toán.

Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, cá nhân khác hoặc chuyển cho Công ty Sen Tài Thu thì đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

Tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra gồm:

Toàn bộ các chứng từ (bản chính) gồm Phiếu thu tiền, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Bản cam kết mua và bán cổ phần do Công ty Sen Tài Thu (nếu có).

Toàn bộ chứng từ (sao kê giao dịch tài khoản tại Ngân hàng, giấy nộp tiền mặt tại Ngân hàng hoặc giấy tờ viết tay biên nhận việc chuyển tiền) thể hiện việc đưa, chuyển tiền cho cá nhân thuộc Công ty Sen Tài Thu hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Sen Tài Thu.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà các cá nhân không đến Cơ quan điều tra trình báo thì Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội sẽ kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Sen Tài Thu quảng cáo được thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Doanh nghiệp hoạt động trong chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp trị liệu y học cổ truyền. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1/2024) Sen Tài Thu có 8 cơ sở ở Hà Nội, Thái Bình, Đà Nẵng và "lấn sân" sang bất động sản. Ngoài tự vận hành, Sen Tài Thu thông báo cho phép nhượng quyền để hợp tác kinh doanh.

Theo Công an Hà Nội, trước tình trạng kinh doanh bết bát do mở rộng các cơ sở của hệ thống massage Sen Tài Thu, doanh nghiệp nợ hơn 300 tỷ đồng, riêng tiền lãi 200 tỷ. Để có nguồn tiền trả nợ, bà Linh và Hương bị cáo buộc đã tìm cách nâng khống vốn điều lệ từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần.

Các bị can sau đó "đưa ra thông tin gian dối" về lợi nhuận của công ty, nêu mức lãi suất 12%/năm để mời chào. Các nhà đầu tư đồng ý xuống tiền sẽ ký hợp đồng mua cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, còn công ty cam kết mua lại cổ phần.

Để có nhiều người tham gia, Tổng giám đốc Hương xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng và trả hoa hồng 7-30% giá trị hợp đồng. Đội tư vấn cho Sen Tài Thu đa số là nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính bởi họ có sẵn tệp khách hàng tiềm năng trong tay.