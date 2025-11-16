Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe

16-11-2025 - 08:51 AM | Xã hội

Công an phường Bồ Đề thông báo người dân tới nhà văn hoá khu phố, hướng dẫn từng công dân cách làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 1.

Tối 15/11, theo thông báo của Công an phường Bồ Đề (Hà Nội), người dân trên địa bàn tới nhà văn hoá khu phố để được hướng dẫn đăng nhập ứng dụng iHanoi, cập nhật, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 2.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 3.

Sau khi trình chiếu video, các cán bộ công an hướng dẫn trước cho thanh niên - những người có thể nắm bắt nhanh chóng các bước trên ứng dụng iHanoi. Sau đó các thanh niên cùng cán bộ công an sẽ hướng dẫn cho những người lớn tuổi.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 4.

Kế hoạch cao điểm làm sạch dữ liệu chỉ tập trung vào giấy phép lái xe dân sự bản giấy. Đối với giấy phép lái xe loại thẻ cứng PET, người dân không cần khai báo.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 5.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 6.

Từ ngày 11/11, Công an TP Hà Nội triển khai Kế hoạch "60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe" trên toàn địa bàn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 7.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 8.

Nguyễn Hoàng Cương (sinh viên) cho biết, anh tới nghe các cán bộ công an tuyên truyền, sau đó về nhà giúp bố, mẹ thực hiện khai báo. Tại buổi hướng dẫn, anh hỗ trợ nhiều người lớn tuổi cách thao tác, đăng nhập các bước trên điện thoại để làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 9.

Lãnh đạo Công an phường Bồ Đề cho biết, đơn vị sẽ triển khai theo phương châm "không để sót dân, không để lọt phương tiện", bảo đảm mọi công dân đều được hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu chính xác lên hệ thống iHanoi.

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe- Ảnh 10.

Tính đến 17h ngày 15/11, gần 160.000 dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe được người dân gửi lên ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”. Kết quả bước đầu cho thấy sự đồng hành, hưởng ứng của nhân dân, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng công an trong công tác tiếp nhận, kiểm tra và xác thực.

Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

