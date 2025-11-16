Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe
Công an phường Bồ Đề thông báo người dân tới nhà văn hoá khu phố, hướng dẫn từng công dân cách làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi.
Sau khi trình chiếu video, các cán bộ công an hướng dẫn trước cho thanh niên - những người có thể nắm bắt nhanh chóng các bước trên ứng dụng iHanoi. Sau đó các thanh niên cùng cán bộ công an sẽ hướng dẫn cho những người lớn tuổi.
Từ ngày 11/11, Công an TP Hà Nội triển khai Kế hoạch "60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe" trên toàn địa bàn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.
Nguyễn Hoàng Cương (sinh viên) cho biết, anh tới nghe các cán bộ công an tuyên truyền, sau đó về nhà giúp bố, mẹ thực hiện khai báo. Tại buổi hướng dẫn, anh hỗ trợ nhiều người lớn tuổi cách thao tác, đăng nhập các bước trên điện thoại để làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và đăng ký xe.
VTC News