Công an Hà Nội truy tìm Vũ Đức Cường

Tối 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đang thụ lý, giải quyết đơn tố giác của anh N.V.T. (40 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) về việc bị Vũ Đức Cường (30 tuổi, trú tại Quảng Ninh) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác, ngày 20/8, Vũ Đức Cường đã thuê của anh T. một chiếc xe ô tô hiệu Mazda CX5 tại khu vực phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân). Sau khi hết hạn thuê, Cường đã không mang chiếc xe Mazda CX5 trả cho anh T..

Anh T. đã nhiều lần liên lạc với Cường nhưng không được. Chủ xe sau đó đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Đối tượng Vũ Đức Cường (Ảnh: Công an cung cấp).

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy tìm đối với Vũ Đức Cường.

Công an đề nghị ai biết thông tin về nghi phạm Vũ Đức Cường thông báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (điều tra viên Luyện Huy Hoàng, SĐT: 0946654845 hoặc cán bộ Cao Văn Nghị, SĐT: 0986519189), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.