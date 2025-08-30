Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới tới người dân đi xem diễu binh 2/9

30-08-2025 - 19:35 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo trong dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới tới người dân đi xem diễu binh 2/9- Ảnh 1.

Đối tượng Phan Hạnh Thương tại cơ quan Công an

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán "giấy mời xem diễu binh". ‎

photo-1756557615467

‎Đối tượng Phan Hạnh Thương

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số đối tượng đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.‎‎

‎Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, với giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào. Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản.

‎Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Ban Giám đốc CATP và nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính đối tượng rao bán giấy mời là Phan Hạnh Thương. Theo đó, Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu "khách" cung cấp thông tin căn cước để "khách" yên tâm. Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8/2025, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.


‎Ngày 29/8/2025 Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP để điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.

‎Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 30/8/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra CATP đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

‎Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự; mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

MT

