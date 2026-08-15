Công an khám xét cơ sở điều trị bệnh xương khớp trái phép "Phúc Tâm 8", tạm giam 3 đối tượng với giao dịch hơn 9 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, qua nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện cơ sở “Phúc Tâm 8” (địa chỉ: số 05, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), mặc dù đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi nhưng có nhiều biểu hiện tổ chức hoạt động tư vấn, khám, điều trị bệnh xương khớp trái phép với quy mô lớn.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh. Nhận thấy hoạt động của cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thủ đoạn tinh vi, có khả năng gây thiệt hại cho nhiều người dân, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Công an phường Vinh Hưng triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng nghi vấn.

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8” (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vi Văn Đông (SN 2000), trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An, từng làm kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp, nhận thấy lợi nhuận lớn từ hoạt động khám, chữa bệnh nên cấu kết với Vũ Thị Hà (SN 1986), trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An để tổ chức hoạt động điều trị xương khớp trái phép. Do không đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực y, dược, Đông và Hà thống nhất mở cơ sở dưới hình thức dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, sau đó “trá hình” hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh xương khớp.

Phạm Bá Tài (SN 1991 – từng làm nhân viên bảo vệ tại cơ sở điều trị xương khớp mà Đông làm việc), trú tại tỉnh Lào Cai được thuê đứng tên chủ hộ kinh doanh nhằm che giấu vai trò của các đối tượng cầm đầu. Đồng thời, các đối tượng tuyển dụng 02 lễ tân, 03 nhân viên tư vấn và 09 kỹ thuật viên, chủ yếu là những người từng làm việc cùng Đông và Hà. Trong đường dây này, Vi Văn Đông trực tiếp đầu tư cơ sở vật chất, quản lý nguồn tài chính, chỉ đạo hoạt động chuyên môn và tổ chức quảng cáo trên không gian mạng. Vũ Thị Hà phụ trách tuyển dụng, đào tạo nhân viên, xây dựng kịch bản tư vấn và điều hành hoạt động hằng ngày của cơ sở.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Để thu hút khách hàng, Đông liên hệ với đối tượng bên ngoài để chạy quảng cáo trên mạng xã hội, dựng hình ảnh giả về đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị và công nghệ điều trị xương khớp. Các đối tượng quảng cáo phương pháp “sóng cao tần”, đưa ra những lời giới thiệu, cam kết như “không mổ - không tiêm - không đau”, “tư vấn đúng người, đúng bệnh”, được thăm khám bởi bác sĩ giỏi, hưởng bảo hiểm y tế và điều trị dứt điểm đến 95%. Khi người có nhu cầu điều trị liên hệ, nhân viên sẽ nhắn tin, gọi điện tư vấn và mời khách hàng đến cơ sở “Phúc Tâm 8”. Tại đây, nhân viên sử dụng kịch bản được xây dựng sẵn để tư vấn, giới thiệu các gói điều trị có giá từ 03 triệu đến 30 triệu đồng, trong đó có dịch vụ điều trị bằng máy chiếu sóng cao tần.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình điều trị, nhân viên tư vấn tiếp tục giả danh bác sĩ, giới thiệu phương pháp “tiêm nano canxi”, quảng cáo đây là phương pháp giúp phục hồi xương khớp nhanh chóng với giá từ 05 đến 10 triệu đồng/mũi. Có trường hợp khách hàng đã mua các gói điều trị với tổng số tiền lên đến 57 triệu đồng. Thực tế, các đối tượng không thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị như quảng cáo mà chỉ thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage nhằm tạo cảm giác người bệnh đang được điều trị chuyên sâu.

Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng Vi Văn Đông (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động được tổ chức theo quy trình khép kín với 04 bộ phận gồm quảng cáo, lễ tân, tư vấn và kỹ thuật viên. Các nhân viên sử dụng tên giả, giao tiếp nội bộ thông qua các nhóm Telegram, không biết danh tính thật của nhau và không biết người thực sự điều hành cơ sở là Vi Văn Đông.

Các thiết bị được sử dụng tại cơ sở chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... do Đông mua trên sàn thương mại điện tử, không có chức năng khám, chữa bệnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng được các đối tượng quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng còn đặt mua 10 giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên.

Về cơ chế phân chia lợi nhuận, sau khi trừ các khoản chi phí, Vi Văn Đông được hưởng 70%, Vũ Thị Hà hưởng 30%. Tỷ lệ này được áp dụng cho đến khi Đông thu hồi đủ số tiền vốn đã bỏ ra để đầu tư cơ sở. Sau đó, lợi nhuận được chia đều, Vi Văn Đông hưởng 50% và Vũ Thị Hà hưởng 50%. Đối với Phạm Bá Tài, được trả tiền công từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Vũ Thị Hà (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 3/2026 đến nay, đường dây này đã lừa đảo gần 300 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi; trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Qua sao kê tài khoản nhận tiền của Vi Văn Đông, cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 09 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại tại Nghệ An, các đối tượng còn khảo sát, thuê địa điểm để mở rộng hoạt động sang tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, Vi Văn Đông và Vũ Thị Hà đã dừng hoạt động.

Bên ngoài cơ sở Phúc Tâm 8 (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở “Phúc Tâm 8”, lực lượng chức năng thu giữ 02 phi thuyền tắm trắng, 10 máy xung điện, 7 máy đầm G5, 3 máy Bio-photon FS-20'9, 2 máy chiếu hồng ngoại, 3 máy Meiboyi cùng nhiều sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ và một số tang vật liên quan khác; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.

Ba đối tượng Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo: Những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến hoạt động của cơ sở “Phúc Tâm 8” đề nghị liên hệ cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An gồm: Trung tá Trần Thị Bình, Điều tra viên (SĐT: 0914.728.189); Đại úy Phạm Văn Kiên, Điều tra viên (SĐT: 0987.322.266); Đại úy Nguyễn Ngọc Dũng, Cán bộ điều tra (SĐT: 0769.033.999) hoặc đến trụ sở đơn vị tại số 1099, đường Đại lộ Lê-nin (khối Nghi Phú 7, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an cảnh báo, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, khi có nhu cầu khám, chữa bệnh cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, kiểm tra kỹ thông tin về đội ngũ nhân viên y tế, phương pháp và chi phí điều trị; không nên tin vào những quảng cáo về “công nghệ cao”, “điều trị dứt điểm” trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, tránh trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.