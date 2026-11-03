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Công an kiểm tra 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học

| | Xã hội

Công an đã tổ chức test nhanh chất ma túy đối với 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTBT và THCS Nậm Mạ.

Ngày 27/10/2026, Công an xã Nậm Mạ (Lai Châu) đã tổ chức test nhanh chất ma túy đối với 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTBT và THCS Nậm Mạ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường phòng ngừa tệ nạn ma túy, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Hoạt động kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự. Kết quả, không phát hiện trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hoạt động trên thể hiện tinh thần chủ động của Công an xã Nậm Mạ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường làm việc và giáo dục an toàn, lành mạnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an với nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa các nguy cơ phát sinh từ ma túy.

Trong bối cảnh công tác phòng, chống ma túy cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ liên quan đến ma túy; không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh ma túy cho học sinh, giúp các em biết nhận diện cám dỗ, kiên quyết nói không với ma túy và các chất gây nghiện.

Thời gian tới, Công an xã Nậm Mạ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình thực tế địa bàn. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống ma túy từ sớm, từ xa, giữ vững bình yên địa bàn và bảo vệ tương lai thế hệ trẻ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lai Châu

Theo Thái Hà

Phụ Nữ Mới

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