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Công an kiểm tra một căn nhà lúc 6 giờ, bắt giữ cô gái SN 2002

| | Xã hội

Khoảng 06 giờ ngày 27/10/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an tiến hành kiểm tra một căn nhà tại Khu quy hoạch Yersin.

Công an Lâm Đồng mới đây cho biết, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt đã phát hiện, bắt giữ 04 đối tượng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ma túy. Tang vật thu giữ gồm một số chất nghi là ma túy cùng các đồ vật, tài liệu liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật

Cụ thể, khoảng 06 giờ ngày 27/10/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt tiến hành kiểm tra một căn nhà tại Khu quy hoạch Yersin, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, phát hiện M.N.A.T (SN 2002, trú tại xã Phú Lâm, thành phố Đồng Nai) có biểu hiện liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng M.N.A.T sử dụng ma túy bị Công an bắt quả tang tại hiện trường - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Tiến hành kiểm tra tại phòng ngủ tầng trệt, lực lượng Công an phát hiện một mảnh viên nén màu hồng và chất bột màu trắng nghi là ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, M.N.A.T có kết quả dương tính với chất ma túy Ketamine. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ, niêm phong tang vật cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ việc, Công an phường phát hiện, bắt giữ thêm 03 đối tượng có liên quan, gồm Đ.T.S (SN 2003), B.T.H (SN 2006), cùng trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt và N.N.L (SN 2000, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế). Công an phường đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Qua vụ việc, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy; tuyệt đối không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an cũng đề nghị gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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