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Quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Lăng Văn Hướng SN 1988

| | Xã hội

Lăng Văn Hướng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đang truy nã đối tượng Lăng Văn Hướng; sinh ngày 3/3/1988; nơi thường trú: xóm Nặm Tát, xã Quang Long, tỉnh Cao Bằng.

Quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Lăng Văn Hướng SN 1988 - Ảnh 2.

Đối tượng truy nã Lăng Văn Hướng (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Theo hồ sơ vụ án, Lăng Văn Hướng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy (khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự).

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Nếu phát hiện người có đặc điểm, thông tin trùng khớp với đối tượng Lăng Văn Hướng đang bị truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, số điện thoại đường dây nóng: 0788.21.0404) hoặc cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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