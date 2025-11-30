Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an phát cảnh báo khẩn: Các cuộc gọi lạ 022, 024, 059 đang nhắm vào bạn!

30-11-2025 - 15:38 PM | Kinh tế số

Thủ đoạn này lợi dụng tâm lý tò mò và thiếu cảnh giác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Gần đây, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại khiến người dân cần hết sức cảnh giác.

Một trong những chiêu phổ biến là các đối tượng gọi "nháy máy" chỉ một giây rồi ngắt. Chúng thường sử dụng các số lạ, đặc biệt là đầu số quốc tế như 022, 024, 059 hoặc các dịch vụ tính phí cao, khiến người dân tò mò gọi lại, dẫn đến trừ cước phí hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Công an phát cảnh báo khẩn: Các cuộc gọi lạ 022, 024, 059 đang nhắm vào bạn!- Ảnh 1.

Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ

Sau cuộc gọi, kẻ lừa đảo còn có thể gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo ngân hàng, cơ quan công an hoặc nhà mạng nhằm chiếm đoạt dữ liệu. Mục đích chính của các đối tượng là kiểm tra xem số điện thoại có đang hoạt động hay không, từ đó bổ sung vào danh sách để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, quảng cáo hoặc tấn công giả danh sau này.

Ngoài ra, các đối tượng này thường sử dụng công nghệ ẩn danh, đổi số liên tục, khiến việc truy vết hoặc chặn số gặp nhiều khó khăn.

Những người dễ trở thành mục tiêu của các cuộc gọi lừa đảo bao gồm người cao tuổi hoặc những người ít sử dụng công nghệ, bởi họ dễ tin tưởng và tò mò gọi lại số lạ; học sinh, sinh viên thường xuyên sử dụng điện thoại nhưng ít kinh nghiệm nhận diện thủ đoạn.

Hay những người kinh doanh, bán hàng online thường nhận cuộc gọi từ khách hàng lạ nên dễ bị nhầm lẫn; và những người có số điện thoại được công khai trên mạng xã hội, tạo điều kiện cho kẻ xấu thu thập thông tin.

Để phòng tránh rủi ro, người dân tuyệt đối không gọi lại các số lạ, đặc biệt là các đầu số quốc tế hoặc số không rõ nguồn gốc. Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng, và không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản qua điện thoại.

Đồng thời, nên cài đặt và kích hoạt tính năng chặn cuộc gọi quốc tế nếu không có nhu cầu liên lạc nước ngoài. Khi phát hiện số điện thoại nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc tổng đài hỗ trợ chống lừa đảo để xử lý kịp thời.

