Công an phát cảnh báo về các trường hợp giao dịch chuyển khoản dưới đây

Thủ đoạn lén tiếp cận loa thông báo để phát lại âm thanh của giao dịch trước

Ngày 30/9 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ phát cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng phát lại loa báo chuyển khoản để lừa đảo.

Theo đó, lợi dụng sự chủ quan của người bán hàng khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, một số đối tượng đã sử dụng tính năng "phát lại" trên loa thông báo giao dịch để tạo âm thanh báo nhận tiền, qua đó chiếm đoạt hàng hóa và tiền mặt.

Thủ đoạn này có thể xảy ra tại các cửa hàng, quầy hàng, cơ sở kinh doanh đông khách nếu người bán không kiểm tra trực tiếp biến động số dư.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Tiếp đó, lợi dụng lúc người bán đang lấy hàng, chuẩn bị tiền hoặc không chú ý đến thiết bị, đối tượng tiếp cận loa thông báo giao dịch và sử dụng tính năng "phát lại" để phát lại âm thanh của giao dịch thành công trước đó. Đồng thời, đối tượng giả vờ thao tác chuyển khoản trên điện thoại nhằm tạo sự tin tưởng.

Khi nghe loa phát thông báo nhận tiền, nếu không kiểm tra tài khoản ngân hàng, người bán có thể nhầm tưởng giao dịch đã hoàn tất, từ đó giao hàng và trả lại tiền mặt cho đối tượng. Sau khi đạt được mục đích, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thủ đoạn cố tình chuyển một số tiền rất nhỏ có phần số giống với số tiền phải thanh toán

Mới đây, ngày 5/10, Công an tỉnh Ninh Bình cũng phát cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng "loa báo tiền" để chiếm đoạt tài sản theo một phương thức khác.

Cụ thể, khi thanh toán số tiền hàng từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, đối tượng cố tình chuyển một số tiền rất nhỏ có phần số giống với giá trị phải thanh toán.

Ví dụ, hóa đơn 200.000 đồng nhưng chỉ chuyển 200 đồng, hoặc phải trả 230.000 đồng nhưng chỉ chuyển 230 đồng. Người bán nghe thoáng qua loa thông báo số tiền, tưởng khách đã thanh toán đầy đủ nên giao hàng. Thực tế đã có những trường hợp người kinh doanh gặp tình huống này.

Ngoài ra, người bán vẫn cần cảnh giác với các hình thức như đưa ảnh chuyển khoản giả, thông báo giao dịch giả hoặc dán mã QR khác đè lên mã QR của cửa hàng. Loa báo tiền giúp giảm một số rủi ro nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra giao dịch.

Ảnh: Công an Ninh Bình.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, hộ buôn bán và người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, nhất là vào thời điểm đông khách.

Trước khi giao hàng hoặc trả lại tiền mặt, người bán cần trực tiếp kiểm tra biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng, không chỉ căn cứ vào âm thanh từ loa thông báo giao dịch hoặc hình ảnh chuyển khoản do khách hàng cung cấp.

Các cơ sở kinh doanh cần bố trí loa thông báo tại vị trí dễ quan sát, trong tầm kiểm soát, hạn chế để người lạ trực tiếp tiếp cận, thao tác trên thiết bị. Đặc biệt, cần thận trọng với trường hợp đề nghị chuyển khoản số tiền lớn hơn giá trị hàng hóa để nhận lại tiền mặt.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ thông tin giao dịch, hình ảnh, dữ liệu camera và kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được xác minh, xử lý theo quy định.