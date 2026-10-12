TP.HCM điều chỉnh giao thông phục vụ Metro số 2: Tài xế loay hoay tìm đường, nhiều người phải quay đầu thay đổi lộ trình
TP.HCM điều chỉnh hướng lưu thông nhiều tuyến đường để phục vụ thi công Metro số 2, khiến không ít tài xế bỡ ngỡ, đi nhầm đường và phải quay đầu tìm lộ trình khác.
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Từ ngày 10/10, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm và cửa ngõ TPHCM được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong những ngày đầu áp dụng phương án mới, không ít tài xế còn lúng túng, đi nhầm hướng do chưa quen với hệ thống rào chắn và biển báo.
Ghi nhận sáng 12/10, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua phường Bến Thành, chính thức tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa.
Từ sáng sớm, lực lượng CSGT và lực lượng chức năng đã có mặt tại các vị trí để hướng dẫn, điều tiết phương tiện. Nhờ đó, dòng xe qua khu vực nhìn chung di chuyển khá trật tự, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Tuy nhiên, việc thay đổi hướng lưu thông khiến nhiều người dân, đặc biệt là tài xế xe công nghệ thường xuyên di chuyển qua khu vực, không khỏi bất ngờ. Một số người phải giảm tốc độ, quan sát biển báo, tìm đường trên bản đồ để có hướng đi phù hợp.
Trong khi đó, tại đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phương án tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du về Nguyễn Thị Minh Khai, đồng thời cấm rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai, cũng khiến nhiều người điều khiển phương tiện lúng túng.
Do vẫn di chuyển theo thói quen cũ, một số người đi xe máy chưa kịp nhận biết biển báo đã rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tình trạng này khiến các phương tiện phải giảm tốc độ, tìm hướng di chuyển khác, có thời điểm gây khó khăn cho việc lưu thông qua khu vực.
Một người dân thường xuyên đi làm qua tuyến đường cho biết, việc thay đổi hướng lưu thông ban đầu có thể gây bất tiện, nhất là với những người chưa nắm rõ phương án phân luồng. “Tôi nghĩ người đi đường cần chú ý biển báo từ xa và chủ động tìm hiểu lộ trình trước khi di chuyển để tránh đi nhầm, mất thời gian quay đầu”, người này nói.
Ngã tư Bảy Hiền, khu vực giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ cũng được điều chỉnh tổ chức giao thông, để phục vụ thi công nhà ga ngầm ST7.
Theo phương án mới, phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ, tuyệt đối không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám; xe từ Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc phải rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ.
Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai nhằm phục vụ quá trình thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong thời gian này, người dân cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.
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