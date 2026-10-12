TP.HCM điều chỉnh giao thông phục vụ Metro số 2: Tài xế loay hoay tìm đường, nhiều người phải quay đầu thay đổi lộ trình

Từ ngày 10/10, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm và cửa ngõ TPHCM được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong những ngày đầu áp dụng phương án mới, không ít tài xế còn lúng túng, đi nhầm hướng do chưa quen với hệ thống rào chắn và biển báo.

Ghi nhận sáng 12/10, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua phường Bến Thành, chính thức tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Từ 10/10, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm và cửa ngõ TPHCM được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Sau khi điều chỉnh phân luồng giao thông, nhiều tài xế bỡ ngỡ, đi nhầm hướng do chưa quen với hệ thống rào chắn mới.

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để kịp thời điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông.

Từ sáng sớm, lực lượng CSGT và lực lượng chức năng đã có mặt tại các vị trí để hướng dẫn, điều tiết phương tiện. Nhờ đó, dòng xe qua khu vực nhìn chung di chuyển khá trật tự, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Tuy nhiên, việc thay đổi hướng lưu thông khiến nhiều người dân, đặc biệt là tài xế xe công nghệ thường xuyên di chuyển qua khu vực, không khỏi bất ngờ. Một số người phải giảm tốc độ, quan sát biển báo, tìm đường trên bản đồ để có hướng đi phù hợp.

Trong khi đó, tại đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phương án tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du về Nguyễn Thị Minh Khai, đồng thời cấm rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai, cũng khiến nhiều người điều khiển phương tiện lúng túng.

Nhiều người vừa di chuyển vừa tranh thủ nhìn biển báo chỉ dẫn để xác định đúng hướng di chuyển

Không ít tài xế xe công nghệ loay hoay, phải vòng lại tìm hướng di chuyển khác do chưa quen với phương án tổ chức giao thông mới.

Nhiều người dân ngỡ ngàng trước phương án tổ chức giao thông mới, phải quan sát biển báo, vòng xe quay lại để tìm hướng di chuyển phù hợp.

Người dân cho biết cần thêm thời gian để làm quen với phương án tổ chức giao thông mới, tránh đi nhầm hướng khi lưu thông qua khu vực.

Do vẫn di chuyển theo thói quen cũ, một số người đi xe máy chưa kịp nhận biết biển báo đã rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tình trạng này khiến các phương tiện phải giảm tốc độ, tìm hướng di chuyển khác, có thời điểm gây khó khăn cho việc lưu thông qua khu vực.

Một người dân thường xuyên đi làm qua tuyến đường cho biết, việc thay đổi hướng lưu thông ban đầu có thể gây bất tiện, nhất là với những người chưa nắm rõ phương án phân luồng. “Tôi nghĩ người đi đường cần chú ý biển báo từ xa và chủ động tìm hiểu lộ trình trước khi di chuyển để tránh đi nhầm, mất thời gian quay đầu”, người này nói.

Tại ngã tư Bảy Hiền, giao lộ giữa các tuyến Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ, các dải phân cách và rào chắn đã được lắp đặt để phục vụ thi công ga ST7 (ga Bảy Hiền), thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Những tấm biển báo cũng được dựng ngay ngã tư để hướng dẫn người dân lộ trình di chuyển phù hợp

Nhiều người vẫn đi theo lộ trình quen thuộc nên bất ngờ khi gặp rào chắn, phải quay đầu hoặc tìm hướng di chuyển khác khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn đôi chút

Ngã tư Bảy Hiền, khu vực giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ cũng được điều chỉnh tổ chức giao thông, để phục vụ thi công nhà ga ngầm ST7.

Theo phương án mới, phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ, tuyệt đối không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám; xe từ Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc phải rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động tìm hiểu lộ trình, quan sát biển báo, tuân thủ hướng dẫn và không quay đầu hoặc đi ngược chiều khi gặp rào chắn.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai nhằm phục vụ quá trình thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong thời gian này, người dân cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.