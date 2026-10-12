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Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi từ 5 đến 10 năm mà không bị trừ lương hưu

| | Xã hội

Nếu người lao động đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động sẽ được nghỉ hưu trước tuổi.

Bảo hiểm xã hội thông tin, theo Luật BHXH số 41/2024/QH15 và các quy định hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định 158/2025/NĐ-CP, một số nhóm người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu thông thường từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi, nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động.

Vậy những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi, điều kiện hưởng lương hưu ra sao và mức hưởng được tính như thế nào?

Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi từ 5 đến 10 năm mà không bị trừ lương hưu - Ảnh 1.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Theo Nghị định số 162 của Chính phủ từ ngày 1/7, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Sau khi tăng 8%, nhóm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo 2 hướng.

Thứ nhất, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Thứ hai, tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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