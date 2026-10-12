Doanh nghiệp được lựa chọn 3 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, phải thông báo trước ít nhất 30 ngày

Theo thông báo 11483/TB-BNV về nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp.

Người lao động khối doanh nghiệp, tư nhân có thể được nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 theo một trong 3 phương án, với thời gian nghỉ được bố trí linh hoạt trước và sau Tết. Bên cạnh đó, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cũng được quy định cụ thể, trong đó doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

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Theo khoản 4 Thông báo 11483/TB-BNV của Bộ Nội vụ, người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 cho người lao động khối doanh nghiệp, tư nhân.

Điểm a khoản 4 quy định 3 phương án nghỉ Tết.

- Phương án thứ nhất là nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi

- Phương án thứ hai là nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi

- Phương án thứ ba là nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Việc xây dựng phương án phải bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn số ngày nghỉ theo quy định tại Bộ luật Lao động. Đồng thời, phương án nghỉ phải tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.

Đối với lễ Quốc khánh năm 2027, điểm b khoản 4 Thông báo quy định người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày. Trong đó, một ngày là ngày 02/9/2027 Dương lịch; ngày còn lại được lựa chọn là ngày 01/9/2027 hoặc ngày 03/9/2027 Dương lịch.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Quy định này áp dụng đối với phương án nghỉ của cả hai dịp lễ, Tết.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Khoản 4 Thông báo khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 như phương án đối với công chức, viên chức. Theo khoản 1 và khoản 2, hai phương án này lần lượt gồm 7 ngày nghỉ Tết liên tục từ 04/02 đến hết 10/02/2027 và 4 ngày nghỉ Quốc khánh liên tục từ 02/9 đến hết 05/9/2027.

Việc áp dụng phải bảo đảm đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo pháp luật; đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.