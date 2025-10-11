Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một tỉnh có 2.739 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc

11-10-2025 - 11:59 AM | Xã hội

2.739 cán bộ, công chức, viên chức tại Nghệ An xin nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc được chi trả hơn 2.700 tỉ đồng.

Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/NĐ-CP của Chính phủ là 2.739 người. Trong số này, hơn 2.300 người thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi, còn lại là các trường hợp nghỉ thôi việc.

Một tỉnh có 2.739 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc- Ảnh 1.

Các cán bộ, công chức, viên chức được chi trả chế độ kịp thời khi xin nghỉ hưu trước tuổi

UBND tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt và ban hành các quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc theo quy định đối với toàn bộ 2.739 trường hợp trước thời hạn yêu cầu của Trung ương (ngày 30-8).

Tổng kinh phí chi trả chế độ cho các đối tượng đủ điều kiện được xác định là hơn 2.700 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XI, đến hết ngày 9-10-2025, đơn vị đã hoàn thành việc chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc tại tỉnh Nghệ An theo Nghị định 178 một cách kịp thời, đúng quy định.

Đơn vị đã giải ngân số tiền 3.886,831 tỉ đồng cho 3.500 đối tượng nghỉ hưởng theo chế độ Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Nghị định 67/2025/NĐ- CP. Trong đó số đối tượng do ngân sách Trung ương hỗ trợ là 770 người với số tiền 1.138,609 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 2.730 người với số tiền 2.748,222 tỉ đồng.

Theo Đức Ngọc

Người lao động

