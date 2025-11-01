TP HCM đã giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178

Số liệu thống kê từ Sở Nội vụ TP HCM, tính đến ngày 1-10-2025, TP đã giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP). Trong đó, có 1.057 trường hợp thuộc khối Đảng, đoàn thể và 5.275 trường hợp thuộc khối chính quyền.

Song song đó, Sở Nội vụ cũng đã tham mưu UBND TP giải quyết chính sách cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP, trong đó 46 trường hợp đã được giải quyết và 118 trường hợp đang xin chủ trương. TP đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 20/2025/NQ-HĐND (ngày 24-7-2025) cho 665 trường hợp, với tổng kinh phí gần 56,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm cho vay hỗ trợ việc làm theo Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND (ngày 28-8-2025).



