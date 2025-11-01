Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM đã giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178

01-11-2025 - 09:08 AM | Xã hội

Trong đó, có 1.057 trường hợp thuộc khối Đảng, đoàn thể và 5.275 trường hợp thuộc khối chính quyền

Số liệu thống kê từ Sở Nội vụ TP HCM, tính đến ngày 1-10-2025, TP đã giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP). Trong đó, có 1.057 trường hợp thuộc khối Đảng, đoàn thể và 5.275 trường hợp thuộc khối chính quyền.

Song song đó, Sở Nội vụ cũng đã tham mưu UBND TP giải quyết chính sách cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP, trong đó 46 trường hợp đã được giải quyết và 118 trường hợp đang xin chủ trương. TP đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 20/2025/NQ-HĐND (ngày 24-7-2025) cho 665 trường hợp, với tổng kinh phí gần 56,9 tỉ đồng.

TP HCM đã giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178- Ảnh 1.

Tính đến ngày 1-10-2025, TP đã giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm cho vay hỗ trợ việc làm theo Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND (ngày 28-8-2025).


Theo Như Huỳnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà Nổi bật

Bất ngờ về hơn 500 lượng vàng 'Hậu Pháo' đang xin bán

Bất ngờ về hơn 500 lượng vàng 'Hậu Pháo' đang xin bán Nổi bật

Tin quan trọng tất cả giáo viên và học sinh trên cả nước phải nắm được

Tin quan trọng tất cả giáo viên và học sinh trên cả nước phải nắm được

11:36 , 01/11/2025
Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

11:13 , 01/11/2025
Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa

10:59 , 01/11/2025
Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

10:42 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên