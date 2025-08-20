Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an phường Phương Liệt vận động 1 đối tượng ra đầu thú

20-08-2025 - 10:58 AM | Xã hội

Vũ Văn Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, TP Hà Nội khởi tố về tội Cố ý gây thương tích vào 17/1/2025.

Công an TP Hà Nội tối 19/8 cho biết, Công an phường Phương Liệt vừa vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Cụ thể, vào chiều ngày 18/8, Công an phường Phương Liệt đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), đồng thời phát động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngay trong ngày 18/8, Công an phường đã vận động thành công đối tượng truy nã Vũ Văn Nghĩa (SN 1997; thường trú trước đây tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; nay là tỉnh Ninh Bình) ra đầu thú.

Đối tượng Vũ Văn Nghĩa - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo hồ sơ, ngày 17/01/2025, Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, TP Hà Nội khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 27/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Hiện Công an phường Phương Liệt đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP để điều tra, giải quyết theo quy định.

Theo Trang Anh

