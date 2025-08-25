Công an ra cảnh báo nóng đến người mua hàng online

Công an TP Đà Nẵng ngày 25/8 cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (shipper) nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các đối tượng này thu thập thông tin cá nhân từ các trang mua sắm trực tuyến, phiên livestream trên mạng xã hội hoặc mua lại dữ liệu khách hàng từ nguồn không rõ ràng.

Sau đó, chúng giả danh là nhân viên của các đơn vị giao hàng uy tín, gọi điện thông báo giao hàng và hỏi người nhận có ở nhà hay không.

Do bận công việc hoặc không có mặt tại nhà, nhiều khách hàng đã đồng ý chuyển khoản trước để nhận hàng. Sau khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng tiếp tục thông báo rằng chưa nhận được tiền hoặc có sự nhầm lẫn trong số tài khoản, đồng thời viện lý do hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng, với số tiền từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa - CA Đà Nẵng

Để tiếp tục chiếm đoạt tài sản, các đối tượng gửi đường link giả mạo dẫn đến trang web hoặc số điện thoại được cho là của đơn vị giao hàng. Khi người dân truy cập vào đường link này, thiết bị có nguy cơ bị nhiễm mã độc, dẫn đến việc bị đánh cắp thông tin cá nhân, mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các dữ liệu quan trọng khác.

CA Thành phố Đà Nẵng khuyến cáo:

Cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ, tuyệt đối không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng hoặc chưa xác minh rõ thông tin đơn hàng.

Không truy cập vào các đường link lạ do người không quen biết gửi đến, đặc biệt qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.

Chủ động tra cứu thông tin đơn hàng qua website hoặc ứng dụng chính thức của các đơn vị chuyển phát để đảm bảo tính xác thực.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.