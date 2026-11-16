Công an sân bay kiểm tra, bắt giữ hành khách Đinh Thanh Hải SN 1970

Công an TP Hà Nội chiều 15/11/2026 cho biết, Công an xã Nội Bài mới đây đã phối hợp Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tài liệu thu thập được, ngày 10/11/2026, Công an xã Nội Bài đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Trước đó, trưa ngày 04/11/2026, tại sảnh E, tầng 2, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Công an xã Nội Bài phối hợp Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài kiểm tra hành chính hành khách Đinh Thanh Hải (sinh năm 1970, trú tại thôn Hậu, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) khi đang làm thủ tục lên chuyến bay VU1213, chặng Hà Nội – Buôn Ma Thuột.

Đối tượng Đinh Thanh Hải và tang vật - Ảnh: Công an Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện Hải tàng trữ trái phép 2,223 gam ma túy Methamphetamine và 1,181 gam ma túy Heroin.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không quen biết trong quá trình di chuyển đến sân bay, với mục đích sử dụng cá nhân.

Ngày 10/11/2026, Công an xã Nội Bài đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Hải về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.