Công an Thanh Hóa thông tin về vụ mỏ cát được đấu giá cao hơn 5.000% giá khởi điểm

Cụ thể, theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã làm việc trực tiếp với đại diện Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã. Công ty này báo cáo tham gia đấu giá với mục đích trúng đấu giá để thực hiện dự án khai thác khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng. Lý do Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã đấu giá cao là do chưa có kinh nghiệm và nhận thức đầy đủ trong việc tính giá tiền theo hệ số R nên đã bấm trả giá R= 5.016,3% (sau mới biết gấp 1.016,3 lần giá khởi điểm R=5%, tương đương trên 500 tỷ đồng).

Ngoài ra, cơ quan công an chưa có tài liệu, căn cứ phản ánh Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã có động cơ, mục đích gì khác, chưa có cơ sở kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện nay, công ty đã có đơn xin hủy kết quả trúng đấu giá gửi UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết.

Căn cứ hồ sơ doanh nghiệp, năng lực tài chính của Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã thì việc đầu tư khai thác khoáng sản với số tiền trúng đấu giá nêu trên là không khả thi khi thực hiện dự án, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội. Do đó, Công an tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị trao đổi với cơ quan công an theo quy chế phối hợp hoặc kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh căn cứ quy định của pháp luật, rà soát quy trình thực hiện đấu giá quyền khai thác mỏ cát số 160d làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân , hồ sơ tham gia đấu giá của các doanh nghiệp, hồ sơ công nhận kết quả trúng đấu giá của mỏ cát này.

Trong đó tập trung làm rõ các nội dung năng lực tài chính của các doanh nghiệp để nộp tiền trúng đấu giá các mỏ đã trả. Đánh giá ảnh hưởng, tác động sâu rộng của kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ này liên quan đến ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn để có biện pháp khắc phục các sơ hở trong công tác đấu giá để các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc trả giá để gây nhiễu loạn thị trường.

Công ty xin huỷ kết quả trúng đấu giá

Theo kết quả kiểm tra, mỏ cát 160D được đưa ra đấu giá vào ngày 23/5/2024 tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến LacViettauction.vn, phương thức trả giá lên. Có 14 đơn vị mua hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện đấu giá, trong đó có 10 khách hàng trả giá, 4 khách hàng không trả giá, đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã.

Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã trả giá và trúng đấu giá với mức giá là R=5.016,3%. Theo đó, giá trúng đấu giá cho 1m 3 cát (chưa bao gồm các chi phí khác) là 10.158.000 đồng. Theo cơ quan chức năng, với giá này, dự án đầu tư khai thác sẽ không khả thi , ảnh hưởng đến an ninh trật tự, bất ổn thị trường vật liệu xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép, ảnh hưởng đến an ninh trong lĩnh vực xây dựng.

Ngày 20/9/2024, Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã có báo cáo giải trình về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá . Tại văn bản trên, công ty báo có do chưa nghiên cứu kỹ cách tính nên dẫn đến trả giá cao, việc thực hiện dự án sẽ không hiệu quả. Do đó, công ty xin huỷ kết quả trúng đấu giá.

Căn cứ các quy định, ngày 25/10/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quyết định huỷ kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ cát số 160D làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, sau khi có ý kiến của các ngành, Sở TN&MT đã đề xuất với UBND tỉnh Thanh Hóa chưa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 160D làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân và giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị xác minh việc trả giá cao bất thường tại cuộc đấu giá mỏ cát này để làm rõ động cơ, mục đích và tính khả thi thực hiện dự án.