Theo Cục An ninh mạng, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng không chỉ lợi dụng đường link độc hại để chiếm quyền truy cập tài khoản mạng xã hội mà còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo giọng nói, hình ảnh nhằm đánh lừa nạn nhân.

Đáng chú ý, thủ đoạn này có thể khiến người dùng mất cảnh giác ngay cả khi đã chủ động gọi điện xác minh danh tính người gửi tin nhắn.

Hai phó giám đốc sở bị chiếm quyền Zalo

Theo thông tin được ghi nhận, hai phó giám đốc của hai sở tại tỉnh Khánh Hòa là ông C.V.A. và ông N.Đ.S. đã bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo cá nhân, sau đó sử dụng để nhắn tin hỏi mượn tiền nhiều người.

Người dùng Zalo không nên nhấn vào các đường link lạ cũng như các yêu cầu có dấu hiệu nghi vấn qua cuộc gọi, tin nhắn. (Ảnh: Cục An ninh mạng)

Cụ thể, chiều 14/11/2026, ông C.V.A. nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông N.Đ.S. nhờ hỗ trợ bình chọn cho con gái tham gia một cuộc thi.

Do người gửi là người quen, ông A. đã gọi điện để kiểm tra. Khi nghe đầu dây bên kia có giọng nói giống ông S., ông A. tin tưởng và truy cập đường link được gửi kèm.

Tại trang web, ông A. nhập tên và số điện thoại theo yêu cầu. Ngay sau đó, tài khoản Zalo cá nhân của ông bị mất quyền truy cập. Kẻ xấu đã sử dụng tài khoản này để nhắn tin hỏi vay tiền nhiều người trong danh bạ.

Trước đó, cũng trong chiều 14/11, tài khoản Zalo của ông N.Đ.S. bị chiếm quyền điều khiển. Các đối tượng gửi tin nhắn hàng loạt, đề nghị người quen cho mượn 30 triệu đồng và hẹn sáng hôm sau chuyển trả.

Đến tối 14/11 và ngày 15/11, cả hai lãnh đạo sở đã khôi phục được tài khoản Zalo cá nhân, đồng thời thông báo đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp để cảnh báo, ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ gian.

Cảnh giác đường link bình chọn, cuộc gọi giả mạo bằng AI

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các đường link được gửi qua mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung yêu cầu bình chọn cuộc thi, khảo sát, nhận quà hoặc xác thực thông tin.

Người dùng tuyệt đối không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc, không nhập thông tin đăng nhập, số điện thoại, mật khẩu hoặc mã OTP vào các trang web chưa được xác minh, kể cả khi đường link được gửi từ tài khoản của người thân, bạn bè hay lãnh đạo.

Khi nhận được tin nhắn đề nghị vay, mượn hoặc chuyển tiền gấp, người nhận cần xác minh độc lập bằng cách gọi trực tiếp đến số điện thoại di động thông thường, gặp mặt hoặc sử dụng một kênh liên lạc khác. Không nên chỉ dựa vào giọng nói trong cuộc gọi qua mạng xã hội để xác định danh tính người yêu cầu chuyển tiền.

Đối với các cuộc gọi video, người dùng cần chú ý những dấu hiệu bất thường như hình ảnh thiếu tự nhiên, khuôn mặt hoặc cử động môi không khớp với lời nói. Có thể đặt câu hỏi riêng tư, liên quan đến những kỷ niệm hoặc sự kiện chỉ người quen mới biết để kiểm tra thêm.

Ngoài ra, người dân cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản ngân hàng trước khi chuyển tiền, không giao dịch vào tài khoản không chính chủ hoặc tài khoản lạ khi chưa xác minh rõ người nhận.

Để hạn chế nguy cơ bị chiếm quyền, người dùng nên thiết lập xác thực hai yếu tố, sử dụng mật khẩu mạnh và không dùng chung mật khẩu giữa các tài khoản. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập, cần nhanh chóng liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ để khóa hoặc khôi phục tài khoản, đồng thời thông báo cho người quen và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Có thể bị phạt hành chính đến 70 triệu đồng

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định 330/2026/NĐ-CP, hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác nhằm chiếm quyền điều khiển, thay đổi, xóa bỏ dữ liệu hoặc thu thập thông tin trái phép, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài ra, tùy tính chất và mức độ vi phạm, hành vi sử dụng trái phép tài khoản mạng xã hội của người khác hoặc tạo lập, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt theo các quy định liên quan tại Nghị định 330/2026/NĐ-CP.

Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất 12 năm tù.

Nếu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, người vi phạm có thể bị xử lý về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất 20 năm tù.

Trường hợp dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, tùy hành vi và căn cứ pháp luật, người thực hiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.