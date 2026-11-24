Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội.

Nhiều đồ đạc, tài sản bị hất tung, hư hỏng sau vụ nổ lớn.

Theo người dân gần hiện trường, tiếng nổ chát chúa như bom, nhiều nhà bên cạnh rung lắc, ít giây sau là hiện trường tan hoang, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất tung văng khắp vỉa hè.

Hiện trường ghi nhận nạn nhân nằm bất động, trên người đầy thương tích.

Rất đông người theo dõi tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

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