Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần cảnh báo về tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhiều đối tượng vẫn lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường sử dụng phần mềm, thiết bị chuyên dụng để tấn công, chiếm quyền truy cập các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, sau đó tiếp cận danh sách bạn bè để nhắn tin mượn tiền, nhờ chuyển tiền hoặc thực hiện các yêu cầu khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Dù đây là thủ đoạn không mới, nhưng vẫn có nhiều người dân vì chủ quan, mất cảnh giác mà trở thành nạn nhân.

Những tài khoản bị chiếm quyền kiểm soát thường có mật khẩu đơn giản, dễ đoán. Sau khi xâm nhập được tài khoản, các đối tượng nghiên cứu kỹ thông tin cá nhân, lịch sử trò chuyện, thói quen và cách nói chuyện của chủ tài khoản để giả mạo một cách tự nhiên, khiến bạn bè và người thân dễ tin tưởng. Chúng thường viện lý do “đang gặp khó khăn”, “cần gấp tiền”, “nhờ mua đồ hoặc nạp thẻ điện thoại” rồi chiếm đoạt tài sản.

Người dùng Facebook cần cảnh giác với những đường link lạ, không liên kết bằng các tài khoản cá nhân và tuyệt đối không cung cấp thông tin trên bất kỳ website nào có dấu hiệu đáng ngờ.

Một trường hợp điển hình là chị T.A ( Hà Nội). Chị nhận được tin nhắn Messenger của một người bạn khoe rằng cháu mình tham gia cuộc thi hát và cần bình chọn trên Zalo. Tin tưởng, chị An làm theo hướng dẫn và quét mã QR do người bạn gửi để “like” và chia sẻ bình chọn. Tuy nhiên, ngay sau đó, chị An bị chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo. Kẻ gian mạo danh chị để nhắn tin hỏi vay tiền bạn bè, khiến một số người quen đã chuyển tiền cho chúng.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), thủ đoạn này ngày càng tinh vi hơn khi các đối tượng sử dụng công nghệ AI để giả mạo khuôn mặt và giọng nói. Chúng có thể tạo ra các cuộc gọi video trông như thật, giả danh người thân, bạn bè và đưa ra lý do cấp bách như tai nạn, nợ nần hay cần hỗ trợ tài chính, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền ngay vào tài khoản do chúng cung cấp.

Các cơ quan chức năng cảnh báo rằng thời điểm cuối năm là giai đoạn tội phạm công nghệ cao hoạt động mạnh với nhiều chiêu trò mới. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Zalo và Facebook. Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi đề nghị chuyển tiền, hãy kiểm tra lại thông tin bằng cách gọi trực tiếp cho người thân qua số điện thoại quen thuộc, tuyệt đối không chuyển tiền vội vàng theo yêu cầu qua mạng.

Bên cạnh đó, người dân cần đặc biệt lưu ý:

- Không chia sẻ mật khẩu, thông tin cá nhân, ngày sinh, nghề nghiệp hoặc địa chỉ check-in.

- Không kết bạn với tài khoản lạ, đặc biệt là những tài khoản nước ngoài hoặc chủ động gửi lời mời kết bạn.

- Cẩn trọng trong các giao dịch chuyển tiền, mua bán hàng online, nạp thẻ điện thoại.

Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý và truy bắt đối tượng.