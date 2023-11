Công an thông tin vụ kẹo có chứa ma túy bán ở cổng trường tiểu học

Khoảng đầu giờ chiều ngày 30/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip và thông tin về loại kẹo được bán tại các cổng trường, sau khi được test nhanh phát hiện có chất ma túy.



Trong đoạn clip đăng tải cho thấy hình ảnh vài người phụ nữ tại công an cùng những túi nilon đựng các gói có chữ nước ngoài.

Theo clip thì người phụ nữ bán hàng ở cổng trường Tiểu học Đ.K (TP Lạng Sơn), bà mua những gói kẹo này với giá 3500 đồng và bán 4000-5000 đồng cho các cháu học sinh ở trường. Khi người quay clip nói rằng những gói kẹo này test nhanh cho ra kết quả có chứa ma tuý và ở Hà Nội có 4 cháu đã ngộ độc kẹo thì bà nói rằng không hề biết thông tin gì, chỉ mới nhập loại kẹo này về bán ít ngày.

Theo đó, cả 2 người phụ nữ bán những loại kẹo chụp ảnh có màu sắc bắt mắt, nhiều chữ tiếng nước ngoài này ở cổng một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin trên báo Lạng Sơn cho hay, lãnh đạo Công an thành phố Lạng Sơn xác nhận có thông tin trên và cho biết hiện các sản phẩm đã được đơn vị gửi đến cơ quan chức năng giám định thành phần. Sau khi có kết quả đơn vị sẽ thông tin để người dân nắm rõ.

Bên cạnh đó, Công an Lạng Sơn cũng sẽ điều tra, xử lý vi phạm nếu sản phẩm có chứa chất ma túy hoặc các chất gây hại khác. Về việc học sinh ăn kẹo lạ gây ngộ độc đơn vị cũng đang phối hợp điều tra làm rõ.

Cũng trên báo này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã yêu cầu các đơn vị báo cáo sự việc, đồng thời quán triệt các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp kiểm tra. Bên cạnh đó huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để phát hiện và xử lý kịp thời để bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Đồng thời, tiếp tục giáo dục kiến thức cho học sinh lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cảnh giác với các loại ma tuý được nguỵ trang thành bánh, kẹo, socola

Thời gian qua, trên thị trường xuất hiện nhiều loại ma tuý được "ngụy trang" thành bánh kẹo, socola, mỹ phẩm, thực phẩm đóng gói dưới dạng đồ uống được giới trẻ ưa chuộng. Đây cũng là thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Thủ đoạn của các đối tượng là nghiền nhỏ ma túy (thuốc lắc) rồi trộn với bột cà phê hoặc pha vào nước ngọt, soda... đóng thành túi, chai để bán với giá rẻ. Nguy hiểm khi đối tượng sử dụng các sản phẩm này thường là học sinh, sinh viên.

Cụ thể, hồi tháng 5/2023 Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo được "ngụy trang" trong các hộp bánh socola, mỹ phẩm.

Cụ thể, vào 9h ngày 17/5, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe Hyundai màu trắng mang biển kiểm soát 98A-592.xx đi qua quốc lộ 31 đoạn thị trấn Đồi Ngô, lực có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cốp sau xe hơi có 4 thùng các tông màu vàng được dán kín. Khi mở các thùng các tông, tổ công tác phát hiện bên trong có nhiều loại hóa mỹ phẩm, bánh ngọt, bánh sôcôla in chữ nước ngoài. Kiểm tra số hàng hóa trên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều viên nén (nghi là ma túy). Tại cơ quan Công an đối tượng Phạm Văn Long khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng kẹo được mua từ một người không quen biết tại Hà Nội dự định mang về Bắc Giang để tiêu thụ.

Bộ Công an thời gian gần đây đã liên tục báo động về tình trạng đối tượng sử dụng ma tuý ngày càng trẻ hoá. Số vụ buôn bán, sản xuất ma tuý bị triệt phá với khối lượng cực lớn. Cụ thể mới đây nhất là đường dây sản xuất vận chuyển 1,3 tấn ma túy đá và 9.000 tấn tiền chất, hóa chất, dung môi trị giá gần 6 triệu USD mà hồi cuối tháng 11 Bộ Công an công bố đã triệt phá.

Cũng thời gian này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá một "nhà máy" bơm tinh dầu ma túy vào thuốc lá điện tử, thuốc lá thường ở Hà Nội và đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 6 bị can.

Công an cũng thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, 1 máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp. Ngoài ra còn có gần 300 thùng cacton chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, 01 triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi, hóa chất, nguyên vật liệu, linh kiện, phụ kiện, vỏ hộp, nhãn mác dùng vào việc sản xuất, đóng gói thuốc lá điện tử.