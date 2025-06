Công an tìm người mua đất tại các dự án không có thật với Lê Xuân Định và các Công ty Khương Điền, Phúc Phát Điền

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra bổ sung vụ án Lê Xuân Định can tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 762-01 ngày 28/09/2020; Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 15550/QĐ-CSKT-Đ7 ngày 27/09/2024; Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 971/QĐ-VKS-P3 ngày 15/05/2025 của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM.

Quá trình điều tra vụ án, xác định: Lê Xuân Định đã sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền để ký nhiều hợp đồng mua bán đất nền với các cá nhân, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Do đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị (lần thứ 3) các cá nhân, tổ chức đã tham gia mua nền đất tại các dự án không có thật với Lê Xuân Định và các Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền đến trình báo với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 7 – Phòng Cảnh sát Kinh tế), địa chỉ: 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP.HCM để được giải quyết theo quy định của pháp luật.