Công an TP Hà Nội cảnh báo nóng liên quan các "shark" nổi tiếng

15-08-2025 - 08:45 AM | Doanh nghiệp

Để phòng ngừa lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra các khuyến cáo.

Công an TP Hà Nội chiều 14/8 đã ra cảnh báo lừa đảo giả mạo doanh nhân nổi tiếng để lôi kéo đầu tư. Theo đó, lợi dụng uy tín của các doanh nhân nổi tiếng, hiện nay xuất hiện các trang facebook “mạo danh” doanh nhân, chạy quảng cáo chia sẻ về đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, lôi kéo người dân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tạo sự tin tưởng, các trang facebook này còn sử dụng cả tích xanh, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp các bài viết về doanh nhân. Khi có người liên hệ, các đối tượng hướng dẫn lập tài khoản, để đầu tư hưởng lợi nhuận cao. Để câu nhử nhà đầu tư, các lệnh đầu tiên đặt tiền đều thắng lớn. Khi rút tiền, hệ thống cho phép rút dễ dàng về ví điện tử, ví tiền ảo hoặc nhận tiền về tài khoản ngân hàng.

Công an TP Hà Nội cảnh báo nóng liên quan các "shark" nổi tiếng- Ảnh 1.

Trang facebook “mạo danh” Shark Hưng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Đến khi số tiền nạp vào hệ thống đủ lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng, các đối tượng sẽ khóa tài khoản đầu tư của nạn nhân đồng thời yêu cầu nạn nhân nạp thêm (30 - 40%) số tiền để có thể rút tiền ra. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, các đối tượng sẽ chặn liên lạc, đóng trang facebook và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Để phòng ngừa lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Người dân cần tìm hiểu kỹ và chỉ đầu tư qua các kênh chính thống, được pháp luật công nhận. Tuyệt đối không tham gia đầu tư tiền ảo qua các website không rõ nguồn gốc.

- Không tham gia đầu tư từ lời mời của những người lạ trên mạng xã hội, Telegram, zalo, Facebook… Ngoài ra, không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.

- Kiểm tra “Tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook (kể cả có sử dụng tích xanh). Các trang facebook có dấu hiệu lừa đảo thường mới được tạo lập hoặc đổi tên nhiều lần, có nhiều quản trị viên.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính để giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an TP Hà Nội cảnh báo nóng liên quan các "shark" nổi tiếng- Ảnh 2.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng có

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

