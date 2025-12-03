Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TP Hà Nội đưa ra cảnh báo mới nhất liên quan đến sổ hộ khẩu, Căn cước

03-12-2025 - 06:24 AM | Kinh tế số

Công an TP Hà Nội mới đây vừa đưa ra cảnh báo mới liên quan đến sổ hộ khẩu, Căn cước... người dân cần chú ý!


Theo Công an TP Hà Nội, những ngày cuối năm, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ kinh doanh, sản xuất, tiêu dùng. Đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên mạng xã hội Facebook. Khi bị hại có nhu cầu vay vốn, các đối tượng hướng dẫn kết bạn qua Zalo, chụp ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn gồm sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước, rồi chuyển cho các đối tượng.

Sau khi có thông tin, các đối tượng sẽ làm giả hợp đồng vay rồi gửi cho nạn nhân với yêu cầu phải đóng phí mới được giải ngân khoản vay. Do thiếu hiểu biết, nhiều người đã mắc bẫy và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi đã nhận được tiền, đối tượng chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân.

Công an TP Hà Nội đưa ra cảnh báo mới nhất liên quan đến sổ hộ khẩu, Căn cước- Ảnh 1.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội. Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là “bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính uy tín để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân trước pháp luật.

Theo Linh Lê

Tiền phong

