Công an TP HCM khuyến cáo một chiêu lừa đang diễn ra

11-09-2025 - 16:12 PM | Kinh tế số

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với các thông tin được đăng trên mạng xã hội, tránh bị lừa đảo.

Ngày 11-9, Công an TP HCM phát đi thông báo cảnh báo chiêu lừa đánh vào lòng thương của con người đó là kêu gọi ủng hộ trẻ em mổ não. 

Theo Công an TP HCM, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ bài viết kêu gọi ủng hộ tiền cho một bé mổ não tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (phường Phú Lợi, TP HCM). Tuy nhiên, Công an TP HCM khẳng định đây là tin giả.

Cụ thể, chủ tài khoản có tên "Nguyen Ngoc Hieu" nhiều lần đăng bài kêu gọi quyên góp các trường hợp không có thật nhằm trục lợi. Công an TP HCM đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền các bài viết này. 

"Người dân cẩn trọng khi chuyển tiền từ thiện, phải kiểm chứng thông tin qua cơ quan, tổ chức chính thống. Báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo" - Công an TP HCM khuyến cáo.

Sinh viên bị ' bắt cóc online', chuyển hàng trăm triệu đồng cho nhóm lừa đảo

Theo Phạm Dũng

Người lao động

