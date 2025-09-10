Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khiến người dân mất tiền trong tài khoản

10-09-2025 - 11:15 AM | Kinh tế số

Thủ đoạn này được sử dụng để lừa người dân chuyển tiền đăng ký qua các đường dẫn giả, rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khiến người dân mất tiền trong tài khoản- Ảnh 1.

Ngày 9/9, Công an Hà Nội có cảnh báo về các giải chạy từ thiện có dấu hiệu lừa đảo trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng cho hay, trên mạng xã hội thời gian qua đã xuất hiện các thông tin tổ chức các giải chạy, đạp xe từ thiện có quy mô lớn, kêu gọi người dân chuyển tiền để đăng ký tham gia. Tuy nhiên, các giải tử thiện này có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, để tạo được sự tin tưởng từ nạn nhân, đối tượng lừa đảo tạo lập các tài khoản mạng xã hội, dùng logo mạo danh hoặc sao chép toàn bộ nội dung, hình ảnh các bệnh viện, tổ chức có uy tín.

Chúng còn sử dụng cả tài khoản có tích xanh, chạy quảng cáo về các giải chạy từ thiện với mục đích gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư. Những thủ đoạn trên được sử dụng để lừa người dân chuyển tiền đăng ký qua các đường dẫn giả, rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khiến người dân mất tiền trong tài khoản- Ảnh 2.

Một trang Facebook có tích xanh lừa đảo (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Công an Hà Nội nhấn mạnh, việc tạo lập các Fanpage giả mạo nhằm trục lợi khiến người dân mất tiền và mất niềm tin.

Hành động này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến những bệnh nhân, những người có cảnh khó khăn nhưng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Với thực trạng trên, để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về sự kiện, giải chạy, liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức để xác minh.

Những người dân muốn hỗ trợ bệnh nhân ung thư hãy đóng góp trực tiếp cho các quỹ uy tín như Quỹ Ngày mai tươi sáng - Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư ở Việt Nam.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để giải quyết vụ việc theo quy định. Bên cạnh đó, người dân nên thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để nâng cao cảnh giác.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi Nổi bật

Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng Nổi bật

Quyết không bỏ lỡ xu hướng, hai 'ông lớn' ngành bán dẫn NVIDIA và ADI bắt tay tham gia vào thị trường dự báo sẽ đạt 5.000 tỷ USD vào 2030

Quyết không bỏ lỡ xu hướng, hai 'ông lớn' ngành bán dẫn NVIDIA và ADI bắt tay tham gia vào thị trường dự báo sẽ đạt 5.000 tỷ USD vào 2030

10:53 , 10/09/2025
7 điểm quan trọng về thí điểm thị trường tài sản mã hóa: Nếu không giao dịch tại Việt Nam sẽ bị xử lý, chính sách thuế như chứng khoán...

7 điểm quan trọng về thí điểm thị trường tài sản mã hóa: Nếu không giao dịch tại Việt Nam sẽ bị xử lý, chính sách thuế như chứng khoán...

10:51 , 10/09/2025
Phần mềm chỉnh ảnh của Google “gây bão”

Phần mềm chỉnh ảnh của Google “gây bão”

10:36 , 10/09/2025
OpenAI tăng mạnh chi tiêu phát triển AI

OpenAI tăng mạnh chi tiêu phát triển AI

10:08 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên