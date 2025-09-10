Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khiến người dân mất tiền trong tài khoản

Ngày 9/9, Công an Hà Nội có cảnh báo về các giải chạy từ thiện có dấu hiệu lừa đảo trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng cho hay, trên mạng xã hội thời gian qua đã xuất hiện các thông tin tổ chức các giải chạy, đạp xe từ thiện có quy mô lớn, kêu gọi người dân chuyển tiền để đăng ký tham gia. Tuy nhiên, các giải tử thiện này có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, để tạo được sự tin tưởng từ nạn nhân, đối tượng lừa đảo tạo lập các tài khoản mạng xã hội, dùng logo mạo danh hoặc sao chép toàn bộ nội dung, hình ảnh các bệnh viện, tổ chức có uy tín.

Chúng còn sử dụng cả tài khoản có tích xanh, chạy quảng cáo về các giải chạy từ thiện với mục đích gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư. Những thủ đoạn trên được sử dụng để lừa người dân chuyển tiền đăng ký qua các đường dẫn giả, rồi chiếm đoạt tài sản.

Một trang Facebook có tích xanh lừa đảo (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Công an Hà Nội nhấn mạnh, việc tạo lập các Fanpage giả mạo nhằm trục lợi khiến người dân mất tiền và mất niềm tin.

Hành động này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến những bệnh nhân, những người có cảnh khó khăn nhưng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Với thực trạng trên, để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về sự kiện, giải chạy, liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức để xác minh.

Những người dân muốn hỗ trợ bệnh nhân ung thư hãy đóng góp trực tiếp cho các quỹ uy tín như Quỹ Ngày mai tươi sáng - Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư ở Việt Nam.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để giải quyết vụ việc theo quy định. Bên cạnh đó, người dân nên thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để nâng cao cảnh giác.